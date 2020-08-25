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美国/苏丹

蓬佩奥飞抵苏丹 搭首班特拉维夫-喀土穆直航

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美国国务卿蓬佩奥与苏丹总理Hamdok在喀土穆会面2020年8月25日
美国国务卿蓬佩奥与苏丹总理Hamdok在喀土穆会面2020年8月25日 Office of Sudan's Prime Minister/AFP
作者： 古莉
1 分钟

美国国务卿蓬佩奥今天8月25日早晨离开以色列飞往苏丹访问。他搭乘首班特拉维夫-喀土穆的正式直飞航班。

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蓬佩奥此行是在阿联酋与以色列签署复交协议后，继续推动穆斯林国家与以色列走向关系正常化的进程。斡旋阿联酋与以色列签署这个协议被视为是特朗普的一大外交成果。

今早在特拉维夫的本古里安机场，一名以色列官员对蓬佩奥说：“您现在正在乘坐一趟历史性的航班”，从美国驻以色列使馆的视频可见，带着口罩的蓬佩奥似乎在点头。

蓬佩奥昨天会晤了以色列总理内塔尼亚胡和英国外交大臣拉布。他今天在喀土穆与苏丹总理汉道克和法塔赫将军会面。据华盛顿的说法，蓬佩奥“表达对深化以色列和苏丹关系的支持”。并支持苏丹的政治“过渡”。苏丹前总统巴希尔在独裁统治30年后于2019年被推翻。

在8月13日阿联酋与以色列签署两国关系正常化协议后，蓬佩奥试图撮合其他阿拉伯国家与以色列接近。

今年二月，以色列总理内塔尼亚胡与苏丹的法塔赫将军在乌干达会晤后，曾宣称就两国关系正常化开启了合作进程。但苏丹政府随后否认了这次会晤谈到与以色列关系正常化问题。

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