争夺地中海燃气田 埃尔多安发飙：来吧，土耳其绝不退让

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）今天8月26日表示，土耳其捍卫其对地中海东部天然气的权益。安卡拉“绝不让步”。他警告希腊不要采取任何会导致其走向废墟的“错误”行动。

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埃尔多安今天早晨宣布，“土耳其将在黑海，爱琴海和地中海，拿到本应属于自己的东西（...）。他说，我们绝对不会对我们所拥有的做出任何让步。为此我们坚定地采取必要的政治，经济，军事措施”。

埃尔多安今天在纪念1071年8月26日曼齐刻尔特战役的仪式上做出上述讲话。这个战役标志着塞尔柱土耳其帝国战胜拜占庭帝国，是伊斯兰势力和基督教势力在地中海此消彼长的转折点。土耳其人自那以后进入现在的土耳其安那托利亚。

法新社说，埃尔多安这番讲话的背景是安卡拉与雅典在东地中海的紧张事态升级。几年前在这个海域发现大规模天然气资源，重新挑起了两国历史上的领海主权争端。

特别是土耳其在8月10日派海军护送一条“地震研究船”进入这个希腊宣称拥有主权的海域，激怒了在该海域部署军舰的希腊。

土耳其总统埃尔多安警告说，我们邀请我们的对话者（…）小心不要犯任何可能导致其走向废墟的错误。

之前一天，欧盟轮值主席国德国的外长马斯（Heiko Maas）到安卡拉和雅典展开斡旋，试图平息紧张事态。

土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）周二表示，安卡拉做好了对话的准备，但前提是雅典不预设任何条件。

在东地中海的海面，局势似乎是爆炸性的，安卡拉和雅典这两个历史上有着微妙关系的北约成员，周二进行了敌对的海军演习。

周三，欧盟四国：希腊，塞浦路斯，意大利，法国在希腊的克里特岛和塞浦路斯以南海域开始举行联合军演。这个军演将持续到8月28日。

法国在此争端上站在希腊一边。法国今天周三宣布，东地中海不是某些野心的游乐场，而是共同财产。

埃尔多安谴责雅典联合欧盟对付安卡拉。他威胁说，“土耳其已不再是一个可以考验其耐心，决心，手段和勇气的国家（…）。那些想要反对我们，并愿意付出代价的人，那就让他们来吧，否则，让他们离我们远点。”