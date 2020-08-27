政治环境巨变 TikTok首席执行官辞职

抖音海外版TikTok首席执行官（CEO）凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）周三宣布离职。TikTok于8月24日控告美国政府在宣布对其制裁前没有给TikTok通知和申诉机会，违反必要程序的规定。

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媒体披露的一封梅耶尔在给员工的信中说，由于几周来政治环境剧烈变化，他对企业结构性改变所需条件，以及这对他参与的全球性角色有何意义，做了慎重思考。在此背景下，再加上预计很快将达成一项解决方案，所以他怀着沉重心情告诉大家，他决定离开公司。梅耶尔于今年6月1日刚刚从迪士尼公司（Disney）跳槽到中国北京字节跳动公司开发的TikTok。

TikTok发言人接受美国媒体CNBC访问时说：他们意识到过去几个月的政治动态大幅改变了梅耶尔未来角色的范围，也完全尊重他的决定。

在中美关系紧张的背景下，美国总统特朗普政府8月初宣称TikTok与中国政府的关系对美国构成安全威胁，并强制TikTok出售在美业务。TikTok则不断否认这类指控，并表示美国使用者的个资都存储在美国境内，同时在新加坡备份。根据特朗普8月6日签署的行政命令，TikTok必须在9月15日前出售，否则不准在美国境内使用。美国科技企业微软（Microsoft）及甲骨文公司（Oracle）正争相向字节跳动公司洽购TikTok在美业务。

在梅耶尔此之前两天， TikTok于8月24日控告美国政府没有给TikTok通知和申诉机会，违反必要程序的规定，并称这个决定主要基于政治与金融目的，与国家安全无关。分析认为，这起诉讼可能延缓禁令生效，让TikTok有更宽裕的时间谈成更好的出售协议。

根据《金融时报》（Financial Times）消息，TikTok总经理巴帕斯（Vanessa Pappas）将暂代梅耶尔职务。

字节跳动创始人兼CEO张一鸣在另一封信中称，公司“在快速寻找面临的全球问题的解决方案，尤其是美国和印度的问题”。