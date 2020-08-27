瑞士经济惨跌 幸有制药业

瑞士今年第二季度GDP环比下跌8.2%，创下40年来的历史记录。在疫情初期的第一季度，瑞士国民经济环比已经下跌了2.5%。如果跟疫情之前的去年第四季度相比，瑞士今年第二季的跌幅超过了10.5%。瑞士制药业缓冲了经济暴跌的力道。

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据瑞士政府管理经济核心政策的联邦经济事务秘书处(SECO)周四8.27发布的声明，瑞士2020年第二季度国民经济（GDP）产值下跌了8.2%。该声明说，造成如此大幅下跌的原因是冠状肺炎疫情危机。这个跌幅是1980年瑞士开始统计季度经济数据以来前所未见的。不过，该声明强调，与国际经济跌幅相比，瑞士经济的暴跌相对“有限”。

瑞士联邦经济事务秘书处指出，在贸易平衡中占最大比重的制药行业为这场经济下滑踩了刹车。而其他对经济事态更敏感的，比如机械制造和制表业，都在这次疫情造成的国际经济危机中遭受了重创。

瑞士今年第二季度的商品出口（不含黄金，宝石和金属，艺术品和古董）下降了9.4％。

在抵抗病毒大流行的措施下，损失最为严重的是服务业。酒店和餐馆的增值暴跌了54.21%，交通运输业和通讯业则下跌了21.7%。

居家隔离措施和商店关门，让家庭消费萎缩了8.6%。资本货物投资下降了11.7%。公共支出仅录得0.2%的增长。

瑞士不仅在经济上受到疫情重创，截至目前的统计，冠状病毒（covid-19）疫情已在瑞士造成2003人死亡，41006人染疫。