土耳其境内2019冠状病毒疾病疫情进入第2个高峰期

土耳其卫生部长克扎表示，境内2019冠状病毒疾病疫情进入第2个高峰期，部分区域新增病例数比其他地区更快。 克扎告诉亲政府的土耳其语「自由日报」（Hurriyet），7月底、8月初宰牲节假期期间民众往来频繁，2019冠状病毒疾病新增病例数随之激增。他表示，婚礼也是造成新增病例数攀升的原因之一。

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中央社报道，克扎说：「出席婚礼的宾客密切接触数个小时，提供病毒散播的场所，这是为何要对婚礼实施限制的原因。」数个省最近对社交场合设限，包括对婚礼和订婚仪式，例如针对婚礼可以进行多久进行限制。

他表示，全国医院占床率为47%，加护病房占床率为60%。克扎强调，土耳其有足够医疗能量因应新增病例。

卫生部8月31日通报新增1587起武汉肺炎病例、44人死亡。 土耳其医学会8月28日曾表示，当时累计已有32名医生、66名医卫工作者因2019冠状病毒疾病殉职，并认为境内真实病例数约达官方通报数字10倍，而且「正在迅速迈向第2波高峰」。

土耳其于3月11日通报武汉肺炎确诊首例后，迅速地在6月1日恢复「新常态」，诸多防疫措施大解禁。但疫情透明度迭遭医卫专业团体质疑。