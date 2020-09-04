帕劳敦促美国在其领土建永久军事基地

台湾的邦交国之一、太平洋岛国帕劳敦促美国在其领土建永久军事基地。帕劳所处太平洋菲律宾海南部岛链，位于美、中实力争夺博弈地区的重要位置。

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帕劳，台湾称作帛琉，曾是美属太平洋群岛托管地之一，与美国关系密切，同时也是台湾在太平洋地区仅存的四个邦交国之一。所处菲律宾海南部岛链，是太平洋进入东南亚的门户之一。

美国防长埃斯珀（Mark Esper）上周在访问帕劳时，批评北京在太平洋地区进行“破坏稳定的活动”。帕劳总统汤米·雷蒙格绍（Tommy Remengesau）则对其表示，帕劳表示欢迎美国军队。在帕劳总统办公室本周公布的一封总统给埃斯珀的信中，雷蒙格绍说“帕劳对美军的要求很简单，即建造可共同并定期使用的设施”，信中说，拥有22000人口的帕劳向美军陆上基地、港口设施和飞机场开放，同时还建议，美国海岸警卫队船只应在该群岛水域建立据点，以帮助监测其面积与西班牙相当的广阔海域。

帕劳曾先后是西班牙和德国的殖民地，是二战中美日军队太平洋战事的战场，发生过重要的贝利琉岛战役。1914年被日本占领，1947成为美属太平洋群岛托管地之一，1994年根据与美国签署的“自由联合协定”成为完全独立国家，但没有军队，美国根据同一协定负有防御责任。

帕劳总统表示，应利用协议机制在帕劳设立美军常规军。

据报道，目前美国在帕劳的雷达安装项目正在进行中，但项目受新冠疫情影响而暂停。

法新社报道指，中国近年加大对台湾的外交施压，去年成功说服台湾在太平洋的两个邦交国基里巴斯和所罗门群岛与台湾断交。但帕劳拒绝与台湾的断交，2018年底中国以帕劳不是中国邦交国为由将其列为非法旅游地，从此断绝中国旅客前往帕劳。

帕劳经济以旅游业为主，受新冠疫情影响严重，在埃斯珀上周对帕劳仅三个小时的访问中，帕劳总统向其说，“破坏稳定的参与方正在加紧利用”疫情对帕劳的打击，但他在此并未明确指名中国。同时他也抱怨北京向太平洋群岛提供优惠贷款以换取支持。