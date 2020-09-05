经合组织调研：法国仍是税收第一大国

日前，经合组织对40个成员国当中的大部分以及部分G20国家的税务改革结果进行了调研，当中显示法国仍然是税收第一大国；总体来看，各国对低收入家庭和企业的减税措施都有继续深化的趋势。

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根据经合组织9月3日星期四发布的年度报告，2018年法国税收占国内生产总值的46.1%，与2017年相比有轻微下降，然而仍然比经合组织成员国的平均数字34.3%要高，位列成员国之首。意大利以42.1%排第二，挪威以39%排第三，德国以38.2%排第四，西班牙以34.4%排第五，上述5个国家的数字均高出经合组织成员国平均值。而税收占国内生产总值比例最低的3个成员国分别是印度尼西亚，墨西哥，智利。这3个国家的税收占据国内生产总值的比例介于11%到20%之间，其中墨西哥最低。

另外有关税收的分配，纵观各类税收来源，澳大利亚和丹麦非常依靠收入所得税，比例超过了总税收的50%，而西欧与中欧各国，则更加依靠企业贡献出的社会与雇佣分摊金，法国也是如此。又比如智利和阿根廷等发展中国家，更加依靠增值税，比例达到45%。总体而言，经合组织成员国的税收主要还是靠社会与雇佣分摊金，个人所得税，以及企业税收这三大板块，三者平均分别占据28.2%，23.9%，和8.8%。

经合组织表示，今年的新冠疫情导致经济停滞萎缩，各国的企业税收纷纷下降，其中减税力度最大的，是那些平日里向企业课税最重的国家，而企业税率最低的，是匈牙利和爱尔兰，比例分别是9%和12.5%。从企业税收占国内生产总值的比重来看，排第一的是挪威，占比6%，最低的是拉脱维亚，仅有1%。法国的情况比较特殊，虽然法国的企业税率正常值可高达31%，但企业税收占据国内生产总值的比例，则在各种复杂的算法和诸多税务减免之后，只有2.1%。