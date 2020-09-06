日本告知美方有意建造导弹拦截舰代替陆基宙斯盾

据悉，为了得到美方的理解，日本现已告知美国将建造弹道导弹拦截专用舰，代替在秋田和山口部署的陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，日本也将借此机会提出拥有对敌基地攻击能力的导弹拦截相关安保政策，首相安倍晋三考虑在卸任前的本月上半月，以发表谈话的形式谈及这一想法。

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“陆基宙斯盾系统”是日本在朝鲜频发导弹的2017年12月决定从美国引入日本。在日美磋商中，这一项目中有1800亿日元的合同已经签约，120多亿日元已支付完毕。

但是由于“陆基宙斯盾系统”在设置的过程中存在许多无法解决的缺欠，价格也十分昂贵，并且难以防御中俄朝开发的超音速新型导弹等，

日本防卫相河野太郎6月15日在防卫省向媒体表示，将停止在秋田县和山口县推进部署陆上导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，但是日本突然中止了“陆基宙斯盾系统”这笔大宗军火生意，美国做何感想？日本比较担心。

而专用舰方案与增加海上自卫队拥有的宙斯盾舰方案不同，宙斯盾舰还有可应对敌方战斗机和潜艇的多功能护卫舰，而专用舰专注于导弹拦截功能，将搭载陆基宙斯盾计划中签约的美国洛克希德公司的雷达“SPY-7”及导弹发射系统，可以抑制违约金，而日本也将以此为契机，推进具有攻击敌人基地能力的新的导弹防御方案。

但是一些在野党和与自民党一起执政的公明党等对其会架空日本专守防卫原则表示担忧，而安倍在宣布辞职的8月28日的记者会上，针对此方案称“今后将迅速开展执政党协调，推进具体化”。