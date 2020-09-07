绑架还是逮捕？ 白罗斯反对派领袖在明斯克失踪

9月7日星期一早间，白罗斯媒体报道称该国反对派领袖玛丽亚-科勒斯尼科娃在市中心被一群人推进一辆小卡车随后失联；这起行动属于警方抓捕还是劫匪绑架，尚不明确。

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科勒斯尼科娃是继卢卡申科宣布胜选后，少数拒绝自我流亡其他国家的反对派人物。白罗斯新闻网站TUT今早引述一名目击证人的话称，10点05分左右，一群身着便衣的人将科勒斯尼科娃推进了一个小型卡车，驶向未知的目的地，这起事件发生在明斯克市中心的白罗斯国家艺术博物馆附近。这位证人表示，自己“听见了手机掉在地上的声音，踩踏的声音，转身看到了一些穿着便衣的人，戴着口罩，把玛丽亚推上了车，车上标志着‘教堂’‘通讯’的字样”。还有一些白罗斯媒体报道称，科勒斯尼科娃被白罗斯政府逮捕囚禁。

白罗斯反对派协调委员会新闻官安东-罗蒂尼科夫则表示，科勒斯尼科娃的确曾在今天早上独自前往明斯克市中心办事，直到TUT新闻网站报道，罗蒂尼科夫并不知道科勒斯尼科娃失踪。

科勒斯尼科娃在加入反对派协调委员会之前，曾是另一位反卢卡申科者维克多-巴巴里克阵营的重要管理人员。今年六月，巴巴里克和他的儿子都因涉嫌金融犯罪而被捕。此后，科勒斯尼科娃就加入了缇卡诺夫斯卡娅的参选阵营，该阵营当中还有一位反对派重要人物的妻子。在白罗斯大选风云当中，这三名女性成为了公众呼吁变革的标志。

俄罗斯非官方的国际文传电讯社当天引述白罗斯警方消息称，并没有拘押科勒斯尼科娃，另外还引述白罗斯前外交官兼前国家大剧院院长，后加入反对派阵营的帕维尔-拉错什科的话称，反对派协调委员会收到了一些信息，当中显示科勒斯尼科娃可能被逮捕，拉错什科认为，这有可能与科勒斯尼科娃在反对派协调委员会的工作内容有关联。反对派协调委员会此前已经受到刑事调查，部分成员被传讯。近期明斯克大游行期间，一名委员被逮捕。今天，白罗斯警方宣布，有633人因与周日反卢卡申科大游行有关而被捕，其中363人周一仍未得到释放，法院仍然在审查他们的涉事材料。这已经是明斯克连续第四个周末爆发反卢卡申科游行，人数超过十万人。

刚过去的周末，白罗斯内政部长宣布，政府将全力查找可能混入白罗斯境内的“极端分子”。俄罗斯外交部则在上周指出，白罗斯出现的一些“极端行动”得到了乌克兰境内的资金支持，“挑衅”也来自乌克兰。