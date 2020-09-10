WTO秘书长筛选起跑

世界贸易组织（WTO）秘书长筛选本周进入咨询期，世贸将与164个成员国代表透过3轮谘商选出新领导人。但专家指出，11月3日登场的美国总统大选恐影响世贸新秘书长如期产生。

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世贸原巴西籍秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）5月意外宣布提前一年结束个人第2任期，并自8月31日卸任；目前有8人争取接任。世贸高层官员将经由3轮谘商淘汰制选出新秘书长，按规定须于2个月内完成。

但路透社引述6名世贸前官员和贸易专家报导，在日内瓦为竞逐秘书长职位的各方角力恐怕徒劳无功，因为攸关世贸前途的最重要发展。

世贸秘书长若要顺利产生，美国是否支持特定候选人是关键。但包括世贸前职员在内的4名贸易专家认为，特朗普政府不太可能对特朗普本人已扬言退出的世贸伸出援手，尤其贸易议题又是今年美国总统大选敏感话题。

特朗普不仅正和中国打贸易战、对美国盟邦加重关税，还持续杯葛世贸上诉机构（Appellate Body）成员任命，严重打击世贸调解争端的能力。

曾经担任阿兹维多顾问的丁莱（David Tinline）表示：“我很难想像特朗普政府会改弦易辙，做出对世贸体系很有益的事情。”

路透社向白宫提出询问，白宫要记者洽询美国贸易代表署（USTR）。美国贸易代表署则拒绝置评，仅重申美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）6月对美国国会议员发言，表示世贸需要有改革动力的领导人，且任何秘书长人选若表现出「一丁点反美主义」，他都将予以否决。

美国和中国间的经济冲突，又令世贸领导人筛选更复杂。原因是世贸前官员和贸易专家指出，华府和北京可能自动否决对方支持的任何人选。

根据中国外交部发布的声明，北京表示将以具建设性方式参与世贸秘书长筛选程序。声明写道：“我方愿意与各方紧密合作，透过完整谘商选出一名适任秘书长，确保职务交接顺利，并推动世贸在全球经济治理扮演更重要角色。”