驻韩美军指挥官：尚无迹象显示朝鲜近期将再试射导弹

美国驻韩部队负责人周四（9月11日）表示，他不希望看到平壤在庆祝劳动党建党75周年之际有任何“疯狂”之举， 目前暂无迹象显示朝鲜即将举行导弹试射。

广告 继续浏览后续

就日前美国智库“战略与国际问题研究中心（CSIS）刊文指朝鲜疑似正在为试射潜射导弹做准备，驻韩美军指挥罗伯特·阿布拉姆斯将军（Robert Abrams）周四在该中心主办的一次网络会议上说，“也许吧，但我们暂时没有看到朝鲜即将试射的任何迹象。“ 他说，他不希望看到在朝鲜劳动党建党75周年之际平壤有“疯狂”之举。他同时也指出，除了持续受到国际制裁外，朝鲜目前也正面临梅萨科台风和新冠病毒侵袭的双重压力。

美国战略与国际问题研究中心9日在其朝鲜问题网站Sinpo South刊出朝鲜造船厂的卫星图像，显示有活动迹象，分析怀疑朝鲜可能正在为试射水下潜射弹道导弹做准备。

如果朝鲜再次进行新的试射将印证美朝陷入僵局的无核化谈判的停滞不前。曾两度会晤金正恩、目前正谋求连任的美国总统特朗普周四就朝鲜发推特说，“金正恩的身体很健康，永远不要低估他”，但他并没有对此做更多说明。

阿布拉姆斯将军在周四的视频会议上还表示，为防止新冠病毒从境外输入，平壤已下令向任何进入中朝边境的人“开枪击杀”。朝鲜官方称迄今为止朝鲜未出现一例新冠感染。自中国爆出疫情后，朝鲜自1月底开始就关闭了对华边境，对内则实施严格的卫生管控。

朝鲜军方表示，已经在中朝边境新设立了范围“一到两公里的缓冲区”，驻扎有朝鲜特种部队和执行部队。他们已接到指令，“射杀”任何进入该区域的人。军方同时也表示，在关闭边界后，政府必须要应对因此而激增的走私活动。