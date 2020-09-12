安倍透露日本导弹防卫将探讨具备攻击敌人基地能力

日本首相安倍晋三11日发表了关于安全保障政策的谈话，表示到今年年底将提示具体的方针，安倍的谈话意在力促新政权在今年年底拿出日本导弹防卫具备攻击敌人基地能力的方针。

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安倍在9月11日召开的国家安全保障会议（NSC）后发表谈话，关于阻止导弹袭击，安倍指出：将与执政党一起讨论。在今年年底，拿出必要的方针与政策，以对应我国所面对的严峻的安全保障环境。

关于阻止导弹的新方针，安倍强调说，将在《宪法》的范围内，遵守国际法进行，坚持“专守防卫的想法丝毫没有改变，日美两国在防卫上的基本分工也不会改变”。

但是他指出：朝鲜有把日本纳入射程的弹道导弹几百发，强调“仅仅依靠提高拦截能力或难以守护国民的生命与和平的生活”，吐露了日本导弹防卫应具备攻击敌人基地能力的想法。

日本从上一个世纪50年代就开始议论应具备攻击敌人基地能力的课题，但是一直停留在是否具有违反宪法的可能性的理论上的探讨。

日本自民党8月4日午前向政府建议，有必要采取包括能够阻止对方领域内的弹道发射，以提高抑制能力的新的对应。

2019年7月，在美国总统国安事务助理博尔顿访韩期间，朝鲜在这一年的7月25试射两枚“新型战术武器系统”，有专家猜测，“新型战术武器系统”可能是一种俄军“伊斯坎德尔-M”级别的高超音速武器，俄罗斯总统普京在2018年3月发表国情咨文时首次提及“匕首”高超音速导弹，而塔斯社今年5月11日的报道称，最近试飞中的图-22M3M新型超音速轰炸机，测试了一种先进的高超音速导弹，在中国国庆70周年阅兵中，东风-17导弹位于战略打击模块众方阵的最前列，这也是一款高超音速导弹，这些高超音速导弹，可以突破目前所有的导弹防御系统。