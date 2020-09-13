冠状病毒釀死超92万 法新社盘点全球疫情

该图显示过去一周发生Covid-19案例和死亡人数最多的国家。2020年9月11日

冠状病毒covid-19疫情全球大流行已夺去超过92万人的性命。目前疫情杀人最多的5个国家依次为：美国，巴西，印度，墨西哥，英国。法国暑期后疫情再起，周六确诊超过一万例。

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法新社说，自去年年底世卫组织在中国的办公室报告以来，冠状病毒疫情在全球造成至少92万1097人死亡，被正式确诊的染疫人数超过2千8百81万9490人，其中1千9百13万3300人被认为已经治愈。

其实这个正式的确诊人数只占实际染疫人数的一部分。因为在一些国家，只有重症病人才被检测，还有些国家将检测手段优先用于追踪传染源密接的情况。不发达国家的检测设备则十分有限。

刚过去的周六，全球新增28万4827个确诊病例和4806个死亡病例。周六这一天，印度的死亡病例居首1114例，巴西第二814例，美国第三523例。

美国不论是确诊病例还是死亡病例，数量都居全球之首：据约翰·霍普金斯大学的统计，美国有19万3705个死亡病例，确诊高达6百48万6401人，其中至少2百43万4658人被宣布治愈。

疫情第二严重的国家巴西至少有13万1210人死亡，4百31万5687个确诊病例；然后是印度，印度有7万8586个死亡病例，4百75万4,356例确诊；墨西哥第四，有7万0604人死亡，确诊66万3,973例；英国共有4万1623人死亡，确诊36万5174例。

在受灾最严重的国家中，秘鲁是死亡人数在人口中占比最高的国家，每10万居民中有93人死亡，其次是比利时（86），西班牙（64）和玻利维亚（63）和智利（62）。

中国（不包括香港和澳门）正式统计为8万5,184例确诊病例（周六至周日之间新增10例），包括4,634例死亡（0例新增）和80,399例治愈。

如果将地球分成几大块来看，截至格林尼治标准时间周日11点，拉美和加勒比地区共有30万9,317死亡病例，确诊8百22万9,215例；欧洲共有22万1146例死亡，确诊4百47万1410例；美国和加拿大共计20万2916例死亡，确诊6百62万2504例；亚洲11万4518例死亡，确诊6百44万5438例；中东3万9829例死亡，确诊1百67万1988例；非洲3万2501例死亡，确诊1百34万8379例；大洋洲870例死亡，确诊3万0563例。