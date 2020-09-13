印度-东盟未来5年行动计划 加强海洋安全 应对共同挑战

印度与东盟昨天9月12日达成未来5年行动计划。双方将合作重点转向加强经贸合作，海洋安全，打击恐怖主义，团结应对共同挑战。新计划将使东盟与印度朝2025年形成经济共同体的方向发展。

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据越通社《法文新闻报》（Le Courrier du Vietnam）报道，东盟轮值主席国越南副总理兼外长范平明（Pham Binh Minh）9月12日在第53届东盟外长会议最后一天与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）共同主持了东盟-印度外长视讯会议。会议检视了东盟与印度的战略伙伴关系，包括海洋合作，连通，教育，能力提升和双方的人员交流。

根据东盟-印度外长共同声明，双方外长评估了2016-2020年双方行动计划的进展和落实情况，检查了第17届东盟-印度首脑峰会的准备工作，展望了去年11月曼谷东盟-印度第16届首脑峰会以来双方领导人重大决策的实施前景。

此外，这次印度与东盟外长会议还批准了2021-2025年东盟-印度共同行动计划。据印度最大发行量的英文报纸《印度斯坦时报》（The Hindustan Times）报道，印度与东盟下一个行动计划的重点将转向加强经贸合作，海洋安全，打击恐怖主义。这些行动将使东盟与印度朝着2025形成经济融合共同体的方向发展。

此外，未来5年印度与东盟的合作行动还包括团结应对共同的挑战，加强在国际论坛领域的合作。

本次东盟-印度外长会议还讨论了加强抵抗冠状疫情Covide-19大流行的措施，并就地区和世界重要局势的发展情况交换了看法。