旅美华人女导演赵婷以《无依之地》捧走第77届威尼斯金狮奖

第77届威尼斯电影节9月12日闭幕，旅美中国女导演赵婷（Chloe Zhao）执导的美国电影《无依之地》（Nomadland）荣获最高奖项，最佳影片金狮奖。据介绍，赵婷与中国著名演员宋丹丹是继母女。

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据法新社报道，赵婷导演的电影《无依之地》讲述住在移动房车中的女人穿越美国西部的一条忧郁之路。美国女星麦朵曼（Frances McDormand）饰演一名60多岁寡妇，把她的厢型车变成流动住家踏上旅途，一路从事季节性工作。

据维基百科介绍，赵婷出生于中国北京，但主要在英国和美国长大。赵婷曾在曼荷莲学院学习政治学，之后她在纽约大学就读电影系。赵婷的父亲是赵玉吉，继母是中国著名演员宋丹丹。

2015年，赵婷执导的首部长片《哥哥教我唱的歌》于该年的日舞影展首映，作为美国官方竞赛片之一。她的第二部导演电影《重生骑士》在第70届法国戛纳电影节的导演双周单元放映，赢得艺术电影奖；该片获得评价以正面居多，并在烂番茄上持有98%的新鲜度。她的第三部长片《无依之地》于2020年上映，当年9月在威尼斯电影节上获得最佳影片金狮奖。

本届威尼斯电影节其他获奖者：

墨西哥导演米歇尔-法兰科（Michel Franco）执导的惊悚片「新秩序」（New Order）获评审团大奖银狮奖。

日本导演黑泽清（Kiyoshi Kurosawa）凭借「间谍之妻」（Wife of a Spy）获最佳导演奖，银狮奖。

俄罗斯资深导演安德烈-康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）执导的「亲爱的同志」（Dear Comrades!）获评审团特别奖。这是一部有关1962年苏联屠杀示威劳工的新切尔卡斯克（Novocherkassk）惨案电影。

英国女星凡妮莎-科比（Vanessa Kirby）因在「椎心之痛」（Pieces of a Woman）精湛饰演一位产下夭折新生女儿的悲痛妇女，摘走影后桂冠。

意大利男星皮耶法兰西斯柯-法维诺（Pierfrancesco Favino）主演意大利电影「我们的父亲」（Padrenostro; Our Father）获封影帝。