中国去年在澳大利亚投资缩水近一半

法新社悉尼站９月１４日引述澳大利亚国立大学研究团队发布的一份报告，指出２０１９年中国向澳大利亚投资缩水近一半，仅有２５亿澳元，而这个数字在２０１８年曾经达到４８亿澳元。这份研究报告的策划人皮特－德雷斯戴尔表示，具体到去年的中国投资，蒙牛对贝拉米的收购金就占了中国对澳投资全额的一半还要多。

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中国是澳大利亚第一贸易伙伴国。这是中国对澳大利亚投资额连续第三年下降，也与中国对外整体投资的下降趋势相吻合。２０１９年，中国对外投资下降９.８％。德雷斯戴尔表示，“很明显，中国投资者认为澳大利亚投资环境变得不那么确定，他们变得更加谨慎”。今年６月，澳大利亚收紧了外国投资规则，希望保护国家安全。堪培拉方面此前也宣布，未来的５Ｇ网络建设当中排除华为。

另外澳大利亚总理莫里森还加入美国阵营，要求对新冠病毒起源开启独立调查，这让澳大利亚与中国关系全面僵硬。中国今年春天叫停了从澳大利亚４大供应商的的进口牛肉，之后把澳大利亚大麦的进口灌水设定为８０.５％。此外，针对澳大利亚进口葡萄酒的反倾销调查也仍在进行。夏天，针对中国人的种族歧视暴力事件频发，中国因此在６月呼吁游客和学生谨慎选择澳大利亚，避免受到伤害；近期又爆发双方互相调查彼此的记者...对此，德雷斯戴尔表示，由于外资在澳大利亚经济增长和贸易当中有着重要作用，因此“如何快速扭转这一持续下降的趋势，还要看澳大利亚和中国的关系是否以及如何修补”。