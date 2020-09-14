卢卡申科会普京的同时，瑞典外长见白罗斯反对派流亡代表

9月14日星期一，白罗斯总统卢卡申科抵达索契，与俄罗斯总统普京会面，在明斯克等城市连续5个周末要求他下台的大游行之际，寻求俄方的支持。同一天，瑞典外交部长接见了一名白罗斯反对派流亡代表奥尔加-科瓦尔克娃。

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白罗斯反对派组建的“协调委员会”成员奥尔加-科瓦尔克娃在9月5日宣布获得了波兰的庇护，14日她在斯德哥尔摩与瑞典外交部长安-林德见面。林德在推特上写道：“和白罗斯反对派代表奥尔加-科瓦尔克娃的会谈非常充实...我们谈论了白罗斯国家对话所需的途径...对和平示威者与反对派的镇压和暴力完全不可接受”。

同一天，卢卡申科飞抵索契与普京见面。遭遇执政26年以来最严重的冲击，他希望获得莫斯科方面经济和军事的支持。13日，约10万人走上明斯克街头要求卢卡申科下台，警方宣布当天在全国范围逮捕了774人。14日，俄罗斯伞兵朝白罗斯进发，参加名为“斯拉夫兄弟情”的联合军演，这场军演持续到9月25日。俄罗斯还提出愿意帮助重组白罗斯债务，支持白方银行系统。对卢卡申科而言，这些“橄榄枝”都将以莫斯科强化主宰为代价。普京一直试图寻求拉近两国全方位关系并进行融合，卢卡申科虽然对“俄罗斯计划”抱有极大警惕，在关键问题上十分抗拒，但本次没有莫斯科的支持，他很难在其爆发广泛抗议的国家坚持下去。