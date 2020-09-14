印尼抗议中国海警船闯入其专属经济区

在中国与多个沿海邻国在南海主权划定争端日趋紧张的背景下，印尼当局周一（9月14日）抗议中国一艘海警船闯入印尼专属经济区。

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这艘中国海警CCG 5204船只周六在位于南海南部的纳图纳群岛附近海域被发现，直到周一才离开。 雅加达将纳图纳群岛周边地区视为印尼专属经济区，即领海基线至公海间200海里区域，享有在该区内自然资源的专属权及其他管辖权。

印尼外交部发言人特库·法扎萨（Teuku Faizasyah）周一向法新社表示：事件后，印尼外交部已同中国驻雅加达代表联系，并要求就事件作出澄清。 印尼海事安全局说，曾与该船取得了联系，中国海警船的答复是说，它正在“九段线”地区巡逻。九段线是中国对南海海域归属的范围线，尽管这一边界划定受到其他邻国的质疑。

印尼拒绝承认“九段线”，认为它违反了《联合国海洋法公约》。法扎萨就说，“印尼专属经济区与中国所属海域之间没有重叠”。

作为世界最大的群岛，印尼始终在努力防止外国船只在其水域从事渔业捕捞，据指印尼每年因此造成数十亿美元的损失。今年一月份，中国渔船在一艘中国海警船的陪护下进入该海域，雅加达曾派遣战机飞越该地区上空。

在中国与越南、台湾都宣示主权的另一地区西沙群岛，为回应中国军队八月底在该争议地区发射导弹，美国宣布制裁若干中国企业和官员，他们被指参与了南海争议岛礁的相关建设和军事化。