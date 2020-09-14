德法瑞宣布纳瓦尔尼确遭毒剂侵害 马克龙要求俄方解释“谋杀企图”

9月14日星期一，正在治疗俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的柏林医院宣布，他的健康“正在持续好转，已经可以暂时下床了”。

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柏林医院表示，“病人变得越来越活跃，目前已经可以短暂下床...已经可以完全脱离人工呼吸机”，但没有提到纳瓦尔尼是否将摆脱后遗症。

同一天，法国和瑞典实验室宣布，纳瓦尔尼的确曾遭受神经毒剂Novichok（小新，新手，新人之意）的攻击。德国一家军事实验室在9月3日便得出上述结论。德国政府发言人斯蒂芬-赛波特表示：“为了增强（纳瓦尔尼）遭受这一强大神经毒剂侵害的证据，德国请求其欧洲伙伴--法国和瑞士来对德国的证据进行独立检验。结果已经出炉，与德国方面的结论一致”。赛波特表示：“使用Novichok，属于严重违反1993年签署的‘禁止化学武器公约’，柏林方面因此提请禁止化学武器组织（OIAC）参与纳瓦尔尼事件的分析与验证。该组织已经从纳瓦尔尼身上提取了样本，进行检验”。但俄罗斯政府则强调，纳瓦尔尼乘飞机前往德国之前，根据俄方的取样，其体内并无毒剂。

14日，法国总统马克龙要求普京“立刻就这一‘谋杀企图’做出解释”，“俄罗斯有必要在可信透明的调查框架之内做出解释”。普京则谴责这些指控“毫无证据，没有基础”。