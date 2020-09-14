欧盟和中国给投资协定谈判提速 国家主导投资引起欧洲政治重视

原定于在德国莱比锡举行的欧中峰会在新冠疫情的阴云笼罩之下转而在线上举办，9月14日星期一，欧盟27国领导人和中国领导人将继续谈包括投资协定等问题，虽然仍有诸多不同观点，但中方曾表示，年底之前达成协议的可能性，仍然存在。

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由欧委会主席冯德莱恩，欧洲理事会主席米歇尔，德国总理默克尔等领衔，欧盟各国在市场领域对中国的主要诉求仍然是：希望中国能够像欧洲一样，向对方的公司张开双臂，提供一个公平的竞争环境，期望周一的线上会议能够让双方排除困难，就路线图达成一致。但法新社引述一名保持匿名的外交官的话称，“就算是从政治目标上来说，要给这个谈判提速，在年底之前签署协议，欧洲也不会随随便便签字，必须是在值得的前提下，才会签字”。而中国方面则给今天的线上会议稍稍降温：刚刚过去的星期六，中国禁止德国猪肉进入中国，原因是德国东部的猪瘟。

除了贸易对等之外，欧盟和中国还将重点谈气候变化。欧盟希望自身能够在２０５０年实现“碳中和”，即在２０５０年把温室气体的净排放量降到零，并希望中国能够最早在２０２５年达到二氧化碳排放巅峰，之后通过停止建造热电厂等方式，在２０６０年实现“碳中和”。

在中美关系不睦扩大化的背景下，欧盟的对华措辞越来越谨慎。法国经济部长勒梅尔表示，“欧盟必须给自己的利益做出一个定义，必须强大，同时保持对中国和美国的独立性”。布鲁塞尔方面则打出平衡牌，法新社引述一位选择匿名的欧盟官员的话表示，“欧盟在自身利益和价值观上面坚定不可撼动，但欧盟希望和中国进行合作。有一点很重要，那就是欧盟绝不能成为任何紧张局势的主场，欧盟必须是一个稳定的元素”。

上周，欧洲审计院发布了一份报告，当中汇总了欧盟各国对中国“国家主导的投资战略”的应对方式，主要关注了经济和政治因素影响之下，中国投资对欧盟产生的影响，以及产生的机遇。目前欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国则是欧盟的第二大伙伴国。与此同时，欧盟还是全球外商直接投资的引领区域，但当中中国占比仍然比较小，２０１８年只有３％。欧洲审计院还指出，欧盟内部政治规则之下，各成员国视自身利益与中国签署双边协议，并不通知欧委会，例如欧盟１５个成员国已经签署了一带一路谅解备忘录。欧盟外交事务发言人马斯拉里表示，审计院的报告令人更加确信，“中国正在增强国际存在感，其中中国的国家主导投资至关重要，需要引起政治重视”。她表示，“欧盟成员国如果缺乏团结，是不会与中国实现任何合作目标的”。