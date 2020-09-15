以色列巴林阿联酋今在白宫签署关系正常化协议

9月15日星期二，美国总统特朗普在白宫准备迎接以色列，巴林与阿联酋代表，以色列将与两国签署关系正常化协议。另外欧盟方面，匈牙利派出外交部长前往出席白宫的这一签字仪式，这是唯一一名欧盟成员国的高级外交代表。

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1979年，以色列与埃及签署和平协议；1994年，以色列和约旦签署和平协议。本次由特朗普牵头组织促成的签字仪式，是1994年以来，相同领域震撼中东的最新一局。特朗普对自己“促进区域和平”的角色感到欣喜，以色列总理内塔尼亚胡和阿拉伯国家代表人不排除进行历史性握手。法新社华盛顿站引述一名美方高层人士的话称，今天所有来访者都已经做了新冠病毒测试。

事实上，多年以来诸多阿拉伯石油国家都私下暗中与以色列政府不乏往来，但本次的关系正式正常化，则打开了丰富经济机遇的大门。特朗普今年年初以来推出的“和平视野”旨在“一次性解决所有以色列和巴勒斯坦的冲突”，但系列动作之后，巴勒斯坦宣布，因天秤向以色列倾斜，拒绝并否认美国总统的调停人角色。星期二，巴勒斯坦总理穆罕默德-埃什塔耶表示，“这是阿拉伯世界历史上昏暗的一天”，并谴责出现了“分裂”，巴勒斯坦人纷纷谴责与以色列正式交好的阿拉伯国家“背后捅刀”。特朗普办公室则表示，总统一直希望深刻撼动这个地区，从而真正拉近以色列和阿拉伯世界的关系。根据华盛顿近东政策研究所中东和平问题专家马可夫斯基的观点，“本次阿拉伯国家联盟拒绝谴责巴林和阿联酋与以色列缔结关系全面正常化协议，这标志着中东进入了一个新的时代”。虽然如此，阿拉伯国家联盟也对本次协议签署抱着不同看法，有的认为，本次签字，意味着以色列决定放弃寻求巴勒斯坦领土。但以色列总理内塔尼亚胡却予以否认，称“只是延后，不是放弃”。