蓬佩奥：美国不会允许伊朗获得中俄武器

伊核协议框架之下针对德黑兰的国际武器禁运令即将在今年10月18日到期。9月15日星期二，美国国务卿蓬佩奥强调，美国将阻止伊朗从中国和俄罗斯手中获取武器。

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蓬佩奥在接受法国电台France Inter采访时，表达了上述观点，同时影射美国和欧洲之间的分歧，表示：“截至目前，还没有任何能够延长这项武器禁运令的措施出台，因此美国就肩负起了这个责任”。他强调，“美国将会阻止伊朗获得中国军用车辆，或者俄罗斯的空防系统，伊朗如果获得这些武器，之后将出售给黎巴嫩真主党，破坏马克龙总统在黎巴嫩的努力”。

2018年，美国单方面撕毁伊朗核协议，随后恢复系列对伊制裁，今年8月21日又正式启动联合国的一项极具争议的程序，来快速恢复对伊朗的国际制裁，其中就包括刚才提到的武器禁运。从9月20日开始，按照这一项程序的规定，系列国际制裁必须得到准备就绪的确认。美国此举让欧盟非常为难：法国，德国，英国等美国在欧洲的传统盟国，外加中国和俄罗斯等2015年伊朗核协议的签署国，纷纷反对美国的上述举动，联合国安理会以压倒性多数拒绝美国提出的重启制裁，相关国家代表们指出，美国既然已经退出了伊朗核协议，那么在联合国就已经失去了法律依据，来重启这份协议相关的制裁。

有关美欧之间的分歧，蓬佩奥予以了否定，并表示，“我们认为，特朗普总统就伊朗问题做出的变化非常成功，很少有国家不同意我们这样做，就包括欧洲也是这样，这让全世界团结起来，共同认为：伊朗是恐怖主义的主要赞助来源”。他还提到了巴林与阿联酋正式承认以色列，并指出，“不知道还需要多久，其他国家才能意识到，以色列有存在的权利，以色列的存在，将为地区稳定做出极大贡献”。蓬佩奥还提到，“我知道法国人和黎巴嫩之间有紧密关系，我也很喜欢黎巴嫩和黎巴嫩人民。看到真主党受到伊朗的直接控制，给黎巴嫩造成巨大损失，这让我感到悲伤。美国希望组织伊朗获取必要的资源和资金，来煽动对人权的侵害”。