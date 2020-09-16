美国起诉五名中国黑客 涉网络攻击逾百家公司、机构

自华盛顿方面消息，美国司法部9月16日宣布对一个中国黑客组织的网络攻击活动采取协调与广泛的行动，包括起诉其五名成员，及两名被控参与其中的马来西亚商人。他们被指涉嫌网络攻击上百家美国境内外公司及机构，包括香港民主活动人士、外国政府和政要，及电脑软件开发公司和电脑生产商等。

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此次被美国联邦检方起诉的5名中国公民被指参与了针对100多家在美国国内外公司、机构和个人的黑客活动。他们进行网络攻击的对象包括电脑软件开发公司、游戏设计公司、非政府组织、大学、智库，及外国政府、政治人物和香港的民间社会代表等。路透社的报导指，美方官员并未指出此次遭到指控的涉案中方人员为中国政府服务。报导称，但在由美国司法部副部长杰弗里·罗森（Jeffrey Rosen）发表的声明指出，中国官方至少对这些人从事的网络间谍活动“睁一只眼闭一只眼”。他说，“我们知道中国当局至少与我们这里和志趣相投的国家的执法当局一样有能力进行执法。”罗森续指， “但是他们选择不这样做。” 他还提到，其中一名中国籍被告曾向一位同事吹嘘称，“他非常靠近中国国家安全部，并且除非有大事发生，否则将受到保护。”

罗森强调，“没有负责任的政府会有意识地庇护以在全球盗窃为目标的网络犯罪分子。”中国驻美大使馆并未回应路透社的置评请求。美国检方还就此案起诉了两名马来西亚籍商人，他们被指与5人中的成员密谋获取从美国、法国、日本、新加坡和韩国电子游戏公司的商业机密，以寻求牟利。

罗森在周三的新闻发布会上宣布，对这一名为“高级持续威胁41（APT 41）的黑客组织的恶意网络攻击采取”协调与广泛的行动。”他说，“首先是我们公布三项起诉，总共起诉五名中国公民的电脑黑客行为，起诉两名马来西亚公民帮助其中的黑客寻找目标并且出售黑客获得的收益。”这五位中国公民是APT 41的成员。据美国司法部发布的声明显示，被起诉控的五位中国公民分别是：“张浩然（Zhang Haoran）35岁、谭戴林（Tan Dailin）35岁、钱川（Qian Chuan）39岁、付强（Fu Qiang）37岁和蒋立志（Jiang Lizhi）35岁。”该部门和联邦调查局还公布了这五名被告的照片。

罗森称，司法部提出的指控包括两类犯罪行为。他说，“第一，APT 41电脑黑客活动的核心是这些中国被告对全世界各种行业和领域的100多个受害者发动攻击，悲哀的是这些都是中国黑客常规攻击目标的一部分。第二，做为额外的赚钱方式，中国被告当中的几人侵入世界各地电子游戏（价值十亿美元的行业）公司的网络，窃取他们的游戏内资源。两名中国被告被指控，与两名马来西亚被告，通过他们的非法网站在黑市出售这些资源。”会上，罗森谈到，“网络安全专家把APT 41的活动称为近年来中国网络间谍活动者开展的最广泛的活动之一。”

负责国安问题的美国司法部助理部长德梅尔斯(John Demers) 曾介绍指，这两名马来西亚人已于9月13日遭到当地官方的拘捕，但预计会对美方提出的引渡要求进行抗争。美国司法部称，本月已获得搜查令，从而没收了该案相关的数百个帐户、服务器、域名和所谓的“死角”网页，这些网页被黑客利用，以帮助从受害者那里窃取数据。该部还表示，微软公司已经制定了措施来阻止黑客入侵，并且其行动“是美国为消除黑客所做的全部努力的重要组成部分”。此外，罗森指，美国执法部门正在与包括微软在内、脸书、谷歌等7家私营公司合作，力图挫败这些黑客的行动。