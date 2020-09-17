拉布访美与彭斯、蓬佩奥及佩洛西会面 提香港、新疆问题

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）9月16日到访美国首都华盛顿，并与美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥及国会众议院议长佩洛西等美方政要进行了会面。拉布在与三人的会面中均就美英两国对香港的承诺进行了交谈。他还在与蓬佩奥和佩洛西的会面后强调了对新疆境内侵犯人权的关注，并呼吁中方停止对新疆维吾尔人的人权侵犯行为。

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拉布当天通过推特对其访问行程进行了详细的介绍和记录。他表示，很高兴能在白宫与彭斯会面，并就中东和平的最新进展，及英美两国对香港的共同承诺，及防止伊朗寻求发展核武器的需求，以及支持研发新冠肺炎疫苗等话题进行了对谈。他并在稍后与蓬佩奥的会面中召开了联合记者会，着重谈及了两国关系，香港和新疆的人权等话题。拉布向媒体表示，“我们还谈到了我们对新疆和香港的共同关切，两地人民正遭受非常严重的侵犯人权行为。我们敦促中国履行其国际义务，充分尊重人民的自由和香港的自治，这一点至关重要。”他说，“我们将非常谨慎地不仅关注香港国安法的颁布，其实施情况，以及局势在未来数周和数个月内的发展。中国还必须制止对新疆维吾尔族人的严重侵犯人权行为。”

此前，蓬佩奥称，“我们还讨论了中国共产党对世界提出的挑战，以及该党对中国人民提出的挑战。”他说，“我们都在克服中共允许从武汉离开的病毒。尽管我们都在从中恢复，但该党在国外的侵略和在国内的侵犯行为更加严重。”蓬佩奥称，“我们赞赏英国政府近几个月来为应对中国挑战而采取的步骤。其中包括为香港人发声，给予许多港人庇护，指明在新疆的镇压，并禁止华为和逐步淘汰不受信任的设备时所采取的显著工作。”他强调，“我认识的英国和美国将永远捍卫自由。”

此外，随着美国司法部当天宣布对5名被控网络攻击美国及海外企业和机构的中国黑客进行起诉，拉布对此表示欢迎，并指“今天，我们又有一个中国人为了达到非法目的使用恶性网络活动的事例，我们谴责对政府和企业的攻击尝试。这种在网络领域的机会主义和放任行为完全不能被接受”。他说，“英国将继续对此类网络攻击加以应对，并会与盟友一道向肇事者问责。”

拉布随后还在推特写道，“与佩洛西议长和理查德·尼尔议员进行了欢迎谈话，并提及英国脱欧，英方对《贝尔法斯特协议》的坚定承诺，以及我们就中国在香港和新疆所采取行为的共同承诺和关切。”