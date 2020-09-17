英首相约翰逊：欢迎日本加入“五眼联盟”可能性

英国首相约翰逊（Boris Johnson）9月16日就日本加入“五眼联盟”情报分享体系的可能表示欢迎。日本前防卫大臣河野太郎曾于近期多次提及，日方有意加入这一情报互享的合作框架。

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英国今年1月31日正式脱离欧盟，将于年底“脱欧”过渡期结束时退出欧日贸易协定。9月11日，英国宣布与日本原则上达成《英日全面经济伙伴关系协定》。据了解，英日两国6月初开始就贸易协定谈判，以去年2月起生效的欧日贸易协定为参照。英日两国接下来将签署并由各自议会和国会批准这项双边协定。对此，日本外务大臣茂木敏充曾表示，日英贸易协定应当于明年1月1日起生效。

约翰逊当天在英国议会下议院接受议员质询时提到了日本希望加入“五眼联盟”一事。他表示，“这是一个我们正在考虑的想法，但我们与日本拥有一个出色的关系，一个非常紧密的国防和安全伙伴关系”。他说，“这或许是一个（对”五眼联盟“来说）很有效的扩展方式。”约翰续指，“对于英国来说，这确实是一个将志趣相投的民主国家带到一起的巨大机会”。他还介绍称，目前尚未看到来自日方正式提出加入“五眼联盟”的申请。东京方面，河野太郎上月在接受采访时，表达了日方参与“五眼联盟”的意愿。他强调，“我们是拥有共同价值观的国家，日本几乎可以称得上是‘第六眼’。”另据了解，日本新任首相菅义伟已任命河野太郎为新的行政改革大臣。

据悉，约翰逊还在当天议会的质询环节中对中国当局就香港和新疆问题的政策提出批评。他谈到在香港国安法生效后，“你正在看到对言论自由冷冻的开始......你正在看到那个国安法所带来的效应”。他并再次重申了英国政府对香港问题的关切，并批评北京对新疆维吾尔人等穆斯林少数民族的镇压“令人厌恶”。但他与此同时不认为当局对这些少数民族的打压符合“种族灭绝”的法律定义。约翰逊也因此遭到了网上人权活动家的质疑。