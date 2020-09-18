美英法德等29国联合谴责白俄当局据报断网

美国国务院9月17日发表了由美英法德日加等全球29个国家政府联署的联合声明，谴责白俄罗斯总统卢卡申科当局在上个月举行的“欺诈性”总统选举后，据报被指部分和全部关闭了该国互联网服务。

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这29个国家通过声明共同表示， “断网、封锁或过滤服务不合理地限制了白俄罗斯人和平集会的权利以及结社和言论自由，特别是在缺乏程序公正性和透明度的情况下。”声明指，结合白俄当局对反对派候选人采取的限制性措施和恐吓，以及针对白俄罗斯民间社会成员和新闻记者的大规模逮捕和拘留，限制包括社交媒体和其他数字通信平台在内的互联网访问的行动，进一步侵蚀了公民空间。

这29国家的政府表示，“我们将继续与白俄罗斯人民站在一起，尽管采取了这些压迫性措施，但白俄罗斯人民仍在表达自己的声音，而且，我们尤其感到鼓舞的是，妇女在呼吁公平和问责机制方面发挥着关键和核心的作用。”

声明称，无论是在线上还是线下，人权都必须得到保护。其指出，“我们呼吁白俄罗斯当局不要关闭互联网、封锁或过滤服务，并尊重白俄罗斯的国际人权义务，包括《公民权利和政治权利国际公约》第19和21条所规定的义务。我们呼吁白俄罗斯政府尊重公民空间，包括尊重人权和基本自由、民主与法治。”声明称，“必须对选举期间对所有侵犯人权的指控进行独立、透明和公正的调查，并将肇事者绳之以法。”

卢卡申科则于当天表示，白俄罗斯关闭了与立陶宛和波兰的边界。据悉，他是在明斯克举行的“为了白俄罗斯”妇女论坛上透露的上述信息。卢卡申科称，白俄罗斯一半部队处于全副武装的状态，我们关闭了与西边国家的边界，主要是立陶宛和波兰的边界。他称，我们被迫加强与乌克兰的边界守卫力量，对此我们感到很遗憾。

据悉，白俄部队最近与俄罗斯军方在白俄罗斯西部地区举行了“斯拉夫兄弟—2020”军事演习。卢卡申科还扬言，没有人在总统选举中作弊，没有人能伪造80%的选票。他说，白俄罗斯依据相关法律举行了选举。选举完全合法，我们不需要他人承认选举结果。此外，欧洲议会当日还通过决议，表示不承认8月9日白俄罗斯的选举结果。卢卡申科将在11月之后，即第五届总统任期满后，不再被承认为白俄罗斯总统。