美最高法院大法官金斯伯格去世，享年87岁

美国联邦最高法院宣布，大法官露丝·巴德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日在华盛顿的家中过世，享年87岁。依照惯例，白宫等美国政府机构降半旗致哀。

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据悉，金斯伯格曾在13日晚间出现了发烧等症状，并于当晚在华盛顿特区的西布利纪念医院接受初步检查，在14日当天转院至约翰斯·霍普金斯医院，于当日下午完成了内窥镜手术，并清理了曾在去年8月放置的胆管支架。去年8月，金斯伯格曾接受过胰腺癌治疗。近年来，她的健康问题一直困扰着这名美国历史上的第二位女性大法官。

求学期间，金斯伯格曾就读于哈佛和哥伦比亚大学的法学院，1980年被任命为联邦上诉法院哥伦比亚特区巡回审判区法官，1993年由克林顿总统任命为联邦最高法院法官。对她的提名并在参议院以96票赞成，3票反对高票通过被任命为大法官。

金斯伯格也是至今唯一一位犹太女性大法官，倾向于自由派。她在整个职业生涯里一直为平权、性别平等发声。美国影人也围绕其传奇一生拍摄了包括2018年《性别为本》电影在内的多部影视作品和纪录片。

而在她宣布去世前，美国最高法院9名大法官中有5人是保守派，金斯伯格的身体状况也因此备受关注。随着她的去世，美国总统特朗普很可能会任命一名保守派人士，使最高法院进一步“右倾”。按照规定，大法官将一直履职直到去世或自愿退休。