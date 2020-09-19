联合国人权高专办：敦促中方确保12港人自选律师权利

联合国人权事务高级专员办事处9月18日通过推特表示，敦促中国当局确保上月在海上被捕的12名港人受到正当法律程序对待的权利，包括让被捕者迅速接触自己选择的律师。

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联合国人权事务高级专员办事处通过推文表示，“我们敦促中国当局要确保在海上逮捕的12名港人可获正当法律程序对待的权利，包括迅速让他们与自己选择的法律代表接触。”日前，美国国务卿蓬佩奥亦发表声明指，“美国深切关注两周前在香港沿海遭到广东海警逮捕的12名香港民主活动人士，被拒绝与他们聘请的律师会见”。他指出，中国的地方当局亦未有提供有关被捕人士福利的有关资讯，也未透露对他们的指控。蓬佩奥强调，美国质疑香港行政长官林郑月娥对保障公民权利的承诺，敦促当局确保被捕人士得到正当法律程序的对待。

就来自国际方面对该事件的关注，香港立法会议员朱凯廸受访时指，国际及本地的关注十分重要，“关注越多他们（ 12港人）越安全”。他认为现在联合国也就该事件发声，就可进一步向联合国人权理事会方面呈交更多资料，盼寻求联合国继续跟进。朱凯廸还谈到，12名被捕港人中，有持英国国民（海外）护照（BNO）和葡萄牙护照的人，希望英国及葡萄牙政府可主动积极地协助其国民，例如得到领事探视和保障其基本权利。

此外，目前在深圳被扣的12名港人家属于周六再次发表声明，并重申了他们提出的四点诉求，包括拒绝“官派律师”，立即让家属委託的律师面见被拘留者；要求中国当局为12港人提供合适药物，容许他们致电家属，和要求港府确保港人权利，立即将12港人接回香港。