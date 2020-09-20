安倍胞弟岸信夫等因担任菅义伟内阁要职未能赴台

9月19日，台湾举行了前总统李登辉追思告别礼拜，10月7日举行告别礼拜后，李登辉将安葬于五指山国军示范公墓特勋区。为此，日本跨党派议员联盟“日华议员恳谈会”派前首相森喜朗为首的访问团，前往台湾参加李登辉的告别仪式，但是8月9日一同前往的安倍晋三的胞弟岸信夫，为“日华议员恳谈会”干事长，因为在菅义伟内阁担任防卫大臣，虽曾预定与森喜朗等一同前往，但是没有成行，上次赴台的众议院议员中山泰秀也由于在菅义伟新内阁中担任防卫副大臣而未能和森喜朗一起赴台。

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9月19日，在中国外交部发言人汪文斌主持的例行记者会上，有记者问：日本共同社报道称，日本前首相森喜朗9月18日在台湾同蔡英文见面时称，日本领导人表示如有机会愿和蔡英文通电话。请问中方对此有何评论？

汪文斌回答说：我们注意到有关报道，已要求日方作出澄清，日方明确表示媒体报道的事情绝对不会发生。

“日华议员恳谈会”会长古屋圭司在18日临出发前在羽田机场接受记者采访时说：菅义伟首相对他们说：来去顺利。

李登辉追思告别礼拜于9月19日上午9时30分在北部新北市真理大学大礼拜堂，由台湾基督长老教会协助，按照基督教礼拜程序进行。

除李登辉的亲属、友人之外，总统蔡英文和政府高官等共计约800人列席，列席仪式的外国重要人物有日本前首相森喜朗、日本“日华议员恳谈会”会长古屋圭司、自民党青年局局长牧岛可莲和美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿克拉奇等。

岸信夫8月9日午前与森喜朗一行从东京羽田机场乘包机出发，前往台北松山机场，在与台湾总蔡英文举行会谈后，前往设置李登辉追悼会场的台北市台北宾馆，向李登辉遗像献花并表示悼念。

19日，日本台湾交流协会台北事务所代表泉裕泰代读了日本前首相安倍晋三的致辞，安倍在致辞中指出：李登辉为“日本台湾的亲善友好、台湾的民主主义发展做出了重大的贡献，深表敬意。”

森喜朗18日在台湾总统府与蔡英文举行会谈，蔡英文对菅义伟新内阁的起航表示祝福，并希望日台关系能够得到进一步的发展。