解放军机舰连两日大批越台海中线蔡英文吁中国克制勿挑衅

中国解放军的军机连续两天大批越过海峡中线再折返，台湾军方不但派战机紧急起飞，广播驱离，同时以防空飞弹追踪监视。台湾军方今天警告对岸，如果遭受攻击，台湾一定反击；总统蔡英文则呼吁中共必须自我克制，不要挑衅。

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台湾国防部18日指出，有12架战机先后跨越西北空域的台海中线，其中三架距新竹领空仅25海里，距海岸线37海里，部分舰艇也越过海峡中线，在基隆港升火待命的台湾海军成功级军舰都出海支持。台湾军方认为这是对台湾的激烈挑衅。

事发时，台湾国防部长严德发与参谋总长黄曙光正在参加汉光36号演习兵棋推演，获报后立即离席进入衡山指挥所坐镇因应。台湾媒体指出，这是九六台海危机后，共军在海峡中线所采取最激烈的挑衅作为。

不仅这样，19日中国再度派出18架军机在海峡演习，其中从北面靠近台湾的12架战机都越过了海峡中线。台湾军方分析，这是有计划性、针对性、实战化的演练，目的是恫吓台湾。

台湾军方今天透露，面对共军的骚扰，因为无法分析背后真正意图，军方的态度就是不冒进。近期已派员到空军作战部巡回讲习教育，要求战机飞行员务必依规定执行，并以「不挑衅、避免擦枪走火」为原则。

台湾军方也强调，台湾和中国都曾宣称「不开第一枪」，但所谓「不开第一枪」并不是指真的不能开火，关键在「行使自卫反击权」的时机，这部分须考虑「国际法」等规范。但台军也说「如果国军被攻击，我们一定会反击」。

台湾总统蔡英文今天受访时说，她相信这些动作对中国的国际形象来说是没有帮助的，也因为这些动作让台湾人民可以更警觉，更了解中共政权的本质，她呼吁中国自我克制，不要挑衅。

媒体询问，怎么看中国选在美国国务次卿科拉克离台时，公布仿真轰炸关岛基地的影片。蔡英文说，近来一连串军事活动，不仅是两岸问题，更是区域安全问题，中国不断进行军事行动，整个区域所有国家的意向越来越清楚，中国的存在确实有一定侵略性，也会带来一定威胁，整个区域不只是台湾，都会更加警觉，了解中共政权的本质。