布鲁塞尔欢迎白反对派流亡领袖：支持民主白罗斯 制裁卢卡申科政权

9月21日星期一，欧盟多个成员国的外交部长在布鲁塞尔和来访的白罗斯反对派流亡领袖斯维特拉纳-媞卡诺夫斯卡娅见面，同时继续准备向白罗斯政府发起制裁。

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今早多国外长和媞卡诺夫斯卡娅举行早餐会，会后欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，媞卡诺夫斯卡娅就白罗斯境内一些事件做了汇总说明，人们的勇气和毅力，尤其是女性在当中的领导力，给欧盟成员国各外长留下了深刻的印象。他还指出，欧盟将支持白罗斯进行包容性的国家对话，就白罗斯民众享有自由公平选举的权力展开对话，同时重申布鲁塞尔方面并不承认卢卡申科依旧是白罗斯总统。

德国外交部长马斯则表示，欧盟方面认为过去几周之内，白罗斯情况没有进展，卢卡申科对和平示威者的暴力令人无法接受，欧盟将讨论是否在制裁卢卡申科政权，进行资产冻结和旅游禁令之外，考虑对卢卡申科本人也发起制裁。与此同时，外长团还将考虑如何向白罗斯民众以及社会提供资金支持。目前波兰已经发出呼吁，向白罗斯提供稳定社会所需的10亿欧元起的资金扶助。在波兰政府对此进行提议之前，俄罗斯总统普京已经向卢卡申科承诺，提供15亿美元的贷款。另外，9月21日星期一，为媞卡诺夫斯卡娅提供避难帮助的立陶宛政府宣布，联合波兰以及罗马尼亚，向其他欧洲伙伴国发出呼吁，希望能够在9月24日到25日的委员会期间，为民主的白罗斯制定统一的支持行动，其中包括贸易优惠政策，入境欧盟免签政策，支持白罗斯加入世贸组织的申请，资金支持白罗斯进行能源改革，向市场经济进行转型等等。