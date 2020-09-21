法国大型电信运营商总裁：华为若想重返国际舞台 必须彻底改革

法国四大电信运营商之一：Orange的总裁斯蒂凡-理查德在9月21日作为Europe 1电台的嘉宾，谈了5G技术以及对华为的看法。

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理查德表示，自己深信5G技术在未来社会运转当中的重要作用，而现在5G博弈有过度政治化的倾向，但了解人们的忧虑并对提出的问题作出回应也是必要的。他表示，在北欧多国和美国加州，5G的铺设已然在进行当中，人们很少将其政治化，而法国却对5G技术有着一种紧张情绪。作为利益相关方，理查德解释称，法国的电信运营商目前对4G领域的投资巨大，短期内从利益角度来看完全没必要“鼓吹5G”，之所以支持这项技术，“完全是因为认为它在社会上可以，甚至是需要扮演非常重要的角色”。另外，他强调，现在法国常常听到有人担心5G，但并不经常谈到还有很多人非常期待5G的铺设，例如医疗界人士。而格勒诺布尔等城市出现了地区政府对5G的抵制，理查德称，铺设与否，这并不在区域政府的职权范围之内，作为电信运营商一方，他希望人们能够通过透明的介绍，减少顾虑，了解这一项技术。理查德表示，理想情况之下，Orange集团将在年度之前推出价格合理的5G产品。

有关华为，理查德表示华为在欧洲有着地缘政治的问题，在美国和中国之间有着不断强化的角力，而法国虽然不明着说，却也不想在境内使用华为。作为运营商一方，他表示Orange将努力在不同的国家紧跟政策与现实。理查德还表示，作为中国的，拥有这种非常敏感技术的大型企业，作为一个也许和西方企业管理模式没有可比性的企业，华为如果有一天想重返国际舞台，那就必须进行彻底的改革。理查德称，基于自己对华为的理解，尽管团队非常专业，但华为的企业系统，管理的缺位在敏感技术领域造成了很大的问题。理查德最后表示，无论是TikTok还是其他产品，他并不希望因为它们来自中国，就对其进行妖魔化，但与此同时也不应该天真无知，尤其是在贸易和技术领域，法国过去几年，甚至几十年当中，都曾经太天真了。