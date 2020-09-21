特朗普：字节跳动若仍保留TikTok Global 80%股份 将不批准收购

9月21日星期一，美国总统特朗普对TikTok收购前提更新要求，他表示，如果收购之后字节跳动仍然掌控TikTok，这种协议，美国不会批准。

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当天早些时候，字节跳动曾宣布出售TikTok，在新版TikTok Global当中仍将保留80%的控制权。按照上周六的声明，TikTok与沃尔玛和甲骨文达成了意见一致，两家公司将参与pre-IPO环节的投资，这得到了特朗普的许可。但字节跳动宣布保持80%股份后，特朗普直接拒绝。

在福克斯新闻一档节目当中，特朗普解释道：“沃尔玛和甲骨文在TikTok上有合作，这两家公司会买下它，将进行全面控制...他们必须占绝大多数地位”。被问及如果字节跳动保留80%控制权，美国将采取何种措施，特朗普回答称，“如果他们那样做，美国这笔交易就不做了”。

由于收购前瞻有所进展，原定于周日开始的TikTok禁令已被北国商务部延至9月27日。交易一经达成，将设总部于美国，本地雇佣两万五千人，另外根据沃尔玛和甲骨文各自的声明，双方收购比例可能会分别占7.5%和12.5％，之后进行一年准备，争取在纽约上市。法新社引述一名未具名知情人士的话称，字节跳动就算保有剩余８０％的股份，那也会因为其中４０％背后都是美国投资者，而终将划归美国麾下。