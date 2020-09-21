联合国线上庆祝成立75周年 直面团结考验

因新冠疫情继续肆虐，联合国会员国代表在线上举办纪念该组织成立75周年的高级别视频会议，接下来22日，在第75届会议框架下开启一般性辩论。今年在新冠病毒大流行的背景下，国际冲突，多边主义，伊核协议和气候等挑战，都是联合国的团结所面临的考验。

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9月21日线上会议当天，联合国秘书长古特雷斯对路透社表示，新冠病毒的大流行揭开了世界脆弱的一面，他将在会议期间呼吁各成员国政府加强合作，共同面对多边主义挑战，并提请各国重视解决方案的缺位。多个月以来，联合国机制下各个团组呼吁世界停火，共同抗击新冠病毒。但旨在向最脆弱国家提供援助的87亿欧元基金建设，截至目前只获得了这一目标数字的四分之一。古特雷斯还希望借本次会议，重申新冠疫苗的普适性，一旦疫苗问世，人均可得。在本次疫情全面爆发之前，联合国就已经发出世界饥饿预警，根据今年7月的一份年度报告，2019年全球每9个人当中，就有一人受到食物匮乏的折磨，而2020年这一比例将因疫情而上升。

路透社引述一名保持匿名的欧洲高级外交官的话表示，联合国大会几个月几之前就应该采取行动了，但新冠病毒对全世界造成重击，让所有事情慢下来。而联大第75届会议主席沃尔干-博兹奇尔则表示，仍旧相信应对疫情的唯一方式是多边合作，而多边主义的最优实践平台依旧是联合国，联合国的角色和作用仍旧不可替代。