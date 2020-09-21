这边联合国庆生叹多边主义缺失 那边美国备下伊朗制裁“大礼包”

9月21日的视频会议上，各国政要与国际组织代表向年满75岁的联合国道贺庆生。在新冠病毒这个困难的放大镜之下，世界原本已有的裂痕仍在不断被撕扯，就在联合国秘书长古特雷斯呼吁全球强化多边主义的同时，美国准备逆行，预备制裁伊朗，制裁所有违背相关禁令的国家或实体。

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9月21日当地时间11点，美国国务卿蓬佩奥，财长姆努钦，国防部长艾斯帕等人将联合出席一场记者会，外界静待很可能在本次会上公之于众的，远未在安理会达成一致的“联合国对伊新制裁”以及美国对违反者拟定的制裁令。美国认定制裁的依据，正是其单方面率先撕毁的伊朗核协议。毫无意外，伊朗谴责来自华盛顿的“高压孤立”，欧盟多国则认为美国以联合国之名进行的新制裁将“既无效果，也无权利”。

同一天，在高级别视频会议期间，联合国秘书长古特雷斯对“多边解决问题的缺位”进行谴责，同时感叹世界面临的多边主义挑战太多。古特雷斯表示：“的确，没有人想要一个世界政府，但我们必须一起努力，改善全球治理”，“在内部联通的世界，我们需要一个多边主义的网络，联合国大家庭，国际金融机构，区域组织，贸易组织，以及其他成员，都可以在其中更加紧密，更加有效地合作”。

这场联合国75周岁庆祝会议上，全球大约180个政府元首以提前录制的短视频形式进行发言，其中包括习近平，埃尔多安，马克龙，马杜罗，等等。然而特朗普则只派了一位级别并不高的外交人员参与。法新社华盛顿站称，这“再次显示出特朗普对联合国的鄙夷”。虽然如此，特朗普还是要在本周二的开始的一般性辩论里露面。