新冠疫情严峻 各国推出新措施

近来，新冠疫情传播情势再度严峻，自去年12月底以来，新冠病毒已经导致全球死亡人数近97万人，仅美国就超过二十万人，病例记录了超过3110万例。世界各国都各自迅速出台新的措施，抑制疫情的传播。

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英国周一提高了警戒水平，卫生当局警告说，如果没有特别情况的话，英国11月有可能有出现每天死亡人数超过200人的危险。首相约翰逊今天（周二）应在议会发表讲话，宣布新的限制措施，其中包括英格兰的酒吧和餐馆将自周四开始，晚上10点起关门歇业，并将再次鼓励远程办公。

在西班牙，自星期一开始，由于新冠感染人数的爆炸，马德里及其周边地区近一百万居民的出行再次受到严格限制。除了非常特殊原因：上班、上学、看病、根据传票前往公营机构，或是去照顾亲友外，85万人被禁止离开住所的街区。

在美国，死亡人数已经超过20万，是全球死亡人数最多的国家。接下来是巴西、印度、墨西哥和英国。

在阿根廷：当局公布了每天与新冠有关的死亡记录，周一有429人死亡，这是自疫情大流行以来该国死亡人数最多的一天，令死亡总人数达到13482人。阿根廷自3月20日起，实施隔离禁足令，并根据地区逐步放松管制。

在德国慕尼黑，从本周四开始，在公共场所将必须佩戴口罩。聚会也将再次仅限于两个家庭之间，或是朋友圈里的五个人。

在捷克，实施严格的预防措施（例如在户外强制戴口罩）成功地控制了疫情后，捷克政府在暑假前取消了其中大部分措施。对此，政府总理巴比斯（Andrej Babis）周一承认，这是“错误”。

印度的标志性古迹泰姬陵，在关闭六个月后已经重新对公众开放。印度13亿人口中已经有540万例新冠病例。

目前已经有 60多个富裕国家加入了世卫组织建立的机制，但其中既没有中国也没有美国，这一机制的宗旨是支援贫困国家获得新冠疫苗。几周前，世卫组织宣布与疫苗联盟（Gavi）合作，启动了针对新冠病毒疫苗的全球获取系统。

另外，根据挪威难民理事会（NRC）的一项研究，疫情的大流行对世界上最脆弱的人口——那些流离失所、生活在军事冲突地区而缺吃少穿，或被迫辍学的人造成了“毁灭性”的影响。据公共卫生机构的消息，目前临时滞留在希腊莱斯沃斯岛的非法移民中，已经有240多人感染了新冠。