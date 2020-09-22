联合国大会起步 特习首日发言 国际格局变了

今天9.22开始的联合国大会以视频形式召开，本次联大会议的背景是：中美关系高度紧张，美国总统大选投票的时间正在靠近，冠状疫情在全球造成近百万人死亡，海峡两岸和国际格局正在发生难以逆转的变化。

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一年一度的联合国大会今天9月22日开局。今年联大由于全球冠状肺炎疫情大流行，而采取视频形式进行。预计在今天首日联大会议发言的国家领导人包括：美国总统特朗普，法国总统马克龙，中共总书记习近平，俄罗斯总统普京，土耳其总统埃尔多安，伊朗总统鲁哈尼。

预计各国领导人会利用本次联大的论坛发表各自的论点。但是一般分析认为，去年年底从武汉发端的冠状Covid-19疫情为世界地缘政治格局划出疫情前和疫情后两个部分。疫情后的世界已经难以回到从前。

美国联合盟友对北京的扩张雄心发动前所未有的联合遏阻，尽管中国与美国和世界各地的经济瓜葛近期难以脱钩，但在自由民主世界的新合纵连横已经开启。美中双方争斗遍及全球，特别是印太和欧洲。印度得到很大部分美国从中国转移的电子产业，印度已经被美国拉走。接下来要观察欧洲，尤其是欧盟轮值主席德国总理默克尔是否能兑现年底卸任之前达成欧中投资协议的承诺。

台湾海峡是另一个紧张焦点，最近美国卫生部长阿扎尔和副国务卿克拉齐相继造访台湾，显示华盛顿似有与台北恢复邦交的趋势。主管经济的美国副国务卿克拉齐这次访台，被认为不仅要确认台北对抗北京的决断力，更要推动台湾半导体主力企业撤离大陆，迁厂美国。

最近两天，中国当局每天派遣数十架军机频频越过海峡两岸中线的操作，显示北京异常的焦虑。台湾总统蔡英文则表示不能容忍别人在台湾的领空耀武扬威。习近平在香港实施的国安法对台湾起到的示范作用，正在将台湾年轻一代推向更远。