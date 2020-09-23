西欧新冠数据飘红 法国西班牙英国日增死亡人数率先抬头

就在美国新冠累计死亡人数正式突破20万人大关之际，西欧多国的日增确诊感染人数也激烈攀升。周二，英国宣布针对酒吧和餐厅等的新限制措施，法国防疫委员会预计也将在周中的会议上讨论日增确诊人数的飙升，巴黎静待更多的防疫限制措施出台。

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根据德国权威的罗伯特-科赫疫情防控研究所的数据，德国日增确诊感染人数逼近两千人；英国政府担心到了11月，日增死亡人数“起飞”，变成现在的10倍；马德里已经禁止85万人在非重大而必要的情况下离开社区...目前西欧确诊感染的指标数字大片飘红，新增死亡人数已经开始在法国，英国和西班牙出现显著增长空间；从每100万人当中的死亡人数来看，比利时，西班牙，英国，意大利，瑞典，法国，爱尔兰，荷兰等在国际排行榜上高居不下，且有继续增长的趋势。

法国的日增确诊感染人数则从9月12日以来多次破万。如果说确诊人数的激增和测试的广泛进行有着直接关联，那么确诊率则成为了一个比较有效的衡量指标。令人不安的是，法国的确诊感染率从夏天开始回升，7月初曾经下降到1.1%，之后8月底回升到4%，再到9月初，达到了敲响警钟的5%，截至发稿，已经逼近6%。另外每周每10万名居民当中的确诊率也急剧升高：6月16日，法国曾经每周每10万人当中有4.3人感染，到了7月底，升高到了每周每10万人当中就有超过10人感染，到了8月底，这个数字暴增到了每10万人当中有超过50人感染。根据法国目前的防疫标准，当每周每10万人当中确诊人数超过10人即意味着需要保持密切观察，而超过50人时，就意味着敲响了警钟。目前，这个数字已经攀升到了80到90人这个区间，而例如法兰西岛大区，北部等多地，这个数字早已超过100人。

西班牙无疑已经进入第二波疫情，马德里四分之一的医院病床位以及三分之一的重症监护室床位以及相关配套设备都已经被新冠患者所占用，日增死亡人数从8月中下旬开始反弹，到了9月增势明显提速，上周共统计到约900人死亡，而本周二的单日死亡人数是241人，这是5月以来的单日新增死亡最大增幅。