马克龙：面对中美角力其他国家不能只当看客

法国总统马克龙周二9.22在联大会议发言表示，面对冠状病毒Covid-19导致国际合作减弱，国际社会不要仅仅充当中美角力的看客，而应该集体采取行动，走出疫情危机，变得更强。

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马克龙在45分钟的视频录像发言中表示，不论中美两个大国在全球占多大重量，今天的世界都不能被归结为仅仅是一个中美之争的世界。

解决问题的方案，比以往任何时候都更多地存在于“国际合作”当中。国际合作尽管有“困难”，但“势在必行”。马克龙坚称：“多边主义不仅是一种信念，更是操作的必要条件”。

他表示，二战以来，世界多边体系在中美两个超级大国，特别是在特朗普的美国攻击下，粉碎瓦解，这两个超级大国正试图摆脱这一框架。

马克龙强调说，现在这个疫情危机需要一记“电击”，因为在疫情大流行之前世界就存在的断裂，包括大国霸权，多边主义受质疑或被工具化，对国际法的践踏，都正加速和加深了病毒造成的全球动荡。

马克龙对联合国安理在这场疫情危机面前处于瘫痪状态感到遗憾。他称，这都是因为中美两国更倾向于显示他们的对抗，而不是集体效率。他补充说，没有一个国家能够单独面对世界的挑战，而有效的多边主义是"操作的必要条件"。

马克龙说，我们并非注定集体沦为只能对中美决斗表示遗憾的观众。我们有回旋的余地。这取决于我们怎样运作。其中，首先要让“我们非常需要的”国际组织发挥作用。还要让欧洲发挥引擎作用。这样一来，欧洲在危机过后会变强。他称：“过去许多人曾预言欧盟会因这场危机而四分五裂，无能为力，但这一次，由于这场危机，欧洲联盟将朝着统一，主权和团结，迈出了历史性的一步。”