澳智库：中国近年拆除、破坏新疆清真寺1.6万座 北京：污蔑

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）9月25日发布了一份题为“追踪新疆维吾尔族和伊斯兰教空间被破坏的过程”报告。该报告指，通过卫星照片等研究方式发现，近年来大约有1.6万座清真寺因政府政策被拆除或遭到了破坏。

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报告称，“媒体和非政府组织的报道揭露了近年来蓄意破坏清真寺和具有重要文化意义的维吾尔族遗址的个别例子。”其表示，“我们的分析发现，这种破坏可能比报道的更广泛，而且近年来愈演愈烈，估计新疆每三座清真寺中就有一座清真寺被拆除，这主要是自2017年以来。”报告提及，新疆境内清真寺被拆除的现象大部分发生在最近三年。其指出，“这相当于全疆约有16000座清真寺（占总数的65%）因政府政策而被摧毁或损坏，大部分是2017年以来的。其中一半以上--约8500座（±4%）--被直接拆除。”据悉，破坏最严重的情况是在新疆首府乌鲁木齐和喀什市中心以外地区。

报告称，“由于2017年以来的政府政策，我们估计目前新疆的清真寺数量是自文革以来的最低水平，当时有26500多座清真寺被摧毁。”其谈到，“此外，全疆30%的维吾尔族重要圣地（圣地、墓地和朝圣路线）已被拆除，尽管许多圣地受到中国法律的保护，还有28%的圣地受到一定程度的破坏或改变，主要是2017年以来。”自2018年以来，联合国的相关报告及人权团体表示，新疆有多达100万维吾尔人和其它穆斯林少数民族遭到当局大规模关押。中国官方则坚称，这些地方是职业培训中心。

报告还提到，即便是那些没有被拆毁的清真寺，有许多上面的圆顶和尖顶都被拆掉。据估计，目前新疆全境完好的和受到轻微破坏的清真寺数目不及1.55万座。北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周五的记者会上回应指，“有关报告纯属造谣污蔑。新疆宗教人权得到充分保障，包括新疆维吾尔族人士在内的各族人士各项权利、自由依法得到切实维护。”

他称，“就拿新疆清真寺数量来说，新疆拥有约2.4万座清真寺，平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺，新疆清真寺总数是美国国内总数十倍还多，人均清真寺拥有数量也比很多穆斯林国家都要高。”针对国际社会对新疆穆斯林少数民族所受遭遇的关注和谴责，法国总统马克龙等多国政要在近期相继表示，要求派出国际调查团前往新疆对相应报道和指控展开独立调查。