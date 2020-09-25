美中较量欧盟如何站队？米歇尔：我们站在民主人权法治基本价值的一边

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）9月25日在联合国大会的一般性辩论发言中，发表了题为《一个更强大和更自治的欧盟，为更公平的世界提供动力》的演讲。当谈到美中较量，欧盟如何选择站队的问题上，他表示，欧盟与美国紧密相连，不但共享理念和价值并经历过历史地考验，尽管双方偶尔存在不同做法或利益，但这仍体现在至关重要的跨大西洋联盟当中。他亦指，欧盟不认同中国政经体系所基于的价值观，但就存在共同挑战的诸如应对气候变化和抗击疫情等问题上，中国是欧盟的关键伙伴。

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米歇尔在约15分钟的联大发言中，针对欧盟就新冠疫情、信守国际承诺、国际关系和特别是美中欧三角关系问题进行了发言。当谈及国际承诺时，他指出，在当今世界，滥用实力，包括军事和经济上的，正在频繁地在取代辩论和谈判。他认为，尊重条约是国际法的一项基本原则，但现在却被认为可以加以选择，即使是那些直到最近，还是条约历史担保人的国家也在这样做，而这一切都以党派利益为名。他强调，欧盟比以往任何时候都致力于更加捍卫基于规则的国际秩序和基于普遍价值观的合作。欧盟希望变得更强大、更自主、更坚定，以捍卫一个更公平的世界。正是本着这种精神，欧盟领导了《巴黎协定》的实施，并已经将《2030年议程》的目标纳入其经济治理体系。

米歇尔称，欧盟相信自由开放经济的优点，从不相信保护主义。但是，进入欧盟——世界第二大经济区和国际贸易第一大经济区——这一巨大市场的权利将不再被廉价出售。他提出，从现在起，欧盟将更好地维护公平竞争，确保这一开放的市场只对那些尊重其标准的人开放，无论他们是准备离开这一联盟还是想向其靠近一步。他续指，欧盟致力于促进总体税收公平，特别是在数字领域。在这一领域开展的大规模活动再也无法逃避公平的税收。他说，欧盟会与经合组织和20国集团一道，致力于通过国际合作来纠正这种不公正的现象。

针对国际关系问题，米歇尔表示，欧盟是和平与进步的行动者，它希望调动自己的影响力和力量，让其他国家也变得更加强大。他说，在白俄罗斯，今年8月下旬的总统选举结果遭到篡改和伪造。欧盟不接受其结果，谴责对反对派及和平示威的暴力镇压。他指出，镇压和恐吓必须停止，所有责任人都必须被追究责任并受到制裁。他强调，欧盟支持白俄罗斯人民，他们必须在没有任何外部胁迫的情况下自由选择自己的未来。米歇尔提及，打击有罪不罚现象还意味着，当俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）成为化学武器暗杀企图的受害者时，要求进行独立和可信的调查。

在谈及欧盟对非洲关系，及就伊朗核协议和巴以问题的态度后，米歇尔将话锋一转，谈到了当今备受关注的美中较量和欧盟如何选边站队的问题。对此，他表示，“自从我担任欧洲理事会主席以来，经常有人问我一个既简单又残酷的问题：‘在中美之间的新较量中，欧盟站在哪一边？’ 我的答案是...”他补充道，“我们与美国紧密相连。我们共享理念、价值观和相互的喜爱并经历了历史考验地强化。它们仍然体现在至关重要的跨大西洋联盟当中。这并不妨碍我们偶尔会有不同的方法或利益。”

米歇尔说，“我们不认同中国政治和经济体系所基于的价值观。我们将不会停止促进对普世人权的尊重。包括维吾尔人等少数民族的人权。或在香港，当对保障法治和民主的国际承诺遭到质疑。”他续指，“中国是应对诸如全球变暖、新冠肺炎疫情或非洲债务减免等共同挑战的关键伙伴。” 他说，“中国也是重要的贸易伙伴。 然而，我们决心重新平衡这种关系，以实现更好的对等和更为公平的竞争。 我们也正在与东盟成员一起耕耘这一精神，我们也将继续加深相互的关系。”

米希尔表示，“我们站在民主、人权、法治与合作的基本价值观的一边。它是在追求利益中我们的指南针。欧盟是一支自主力量，是我们选择的主人，也是我们命运的主人。”他最后强调，“欧盟将继续成为多边主义和基于规则的国际秩序的驱动力。我们对联合国的支持一如既往，我们将继续支持秘书长改革的实施。因为我们需要一个加强和有效的多边体系。这就要求联合国更加强大，以取得促进世界和平的成果。更强大，更坚定的欧洲将在您身边，使世界成为一个更美好，更公平的生活之地。”