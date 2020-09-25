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英高官于联合国人权理事会批评北京对港、疆政策

英联邦、南亚和人权事务国务大臣塔里克·艾哈迈德资料图片 © 网络图片

作者： 弗林 6 分钟

英联邦、南亚和人权事务国务大臣塔里克·艾哈迈德 (Tariq Ahmad)9月25日在参加联合国人权理事会的发言中，向各国代表表达了英方对中国人权问题的关注，其中包括北京被指在香港颁布国安法违反《中英联合声明》，在新疆的系统性侵犯人权行为，及在其境内不断恶化的新闻自由问题表达了英方的严重关切。