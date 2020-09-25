英高官于联合国人权理事会批评北京对港、疆政策
发表时间：
英联邦、南亚和人权事务国务大臣塔里克·艾哈迈德 (Tariq Ahmad)9月25日在参加联合国人权理事会的发言中，向各国代表表达了英方对中国人权问题的关注，其中包括北京被指在香港颁布国安法违反《中英联合声明》，在新疆的系统性侵犯人权行为，及在其境内不断恶化的新闻自由问题表达了英方的严重关切。
联合国人权理事会当天举行了第45次常会的第20次会议。代表英国政府的艾哈迈德通过视频发言表示，“今天，我们关注中国的严重局势。”他说，“在香港，北京实施的《国家安全法》严重违反了具有法律约束力的《中英联合声明》。它侵犯了香港的高度自治权，并直接威胁到（当地的）权利和自由。”他续指，“正在实施的《香港国安法》，显然是为了消除异议。它允许对某些案件在中国大陆提起诉讼，在那里，被告经常在未受到指控的情况下被长期羁押或无法寻求法律顾问（援助），而且我们对（中国大陆的）司法独立性、法律正当程序和酷刑报告感到担忧。”
艾哈迈德接着说，“同样令人严重关切的是，在新疆，有令人信服的证据-包括中国当局自己的文件中的证据（显示了当地）存在系统地侵犯人权。”他补充道，“（新疆的）文化和宗教受到严格限制，我们看到了有关强迫劳动和强迫节育的可靠报道。 令人震惊的是，多达180万人未经审判就被拘留。”他还指出，英国对中国在其全国境内对媒体自由地压力感到严重关切。他向大会主席称，“主席女士，我们呼吁中国维护《中英联合声明》中所保障的权利和自由，尊重香港司法机构的独立性，允许不受限制地进入新疆，并释放所有被任意拘留的人。”
此外，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周四还曾发推文指，对前香港众志秘书长黄之锋被捕深表忧虑，认为这是港府针对社运人士的又一例证。他敦促北京和港府当局必须尊重《中英联合声明》所保护的香港人民的权利和自由。英国国会“跨党派国会香港小组”也通过声明强调，谴责港府拘捕黄之锋及以《香港国安法》对任何港人作出追溯行动。声明认为，独裁专制的香港国安法在今年7月实施，而港府却追溯立法前9个月的事，是违反基本自由和误解法律根本原则。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅