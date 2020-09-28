德国跨大西洋关系负责人：欧美必须团结一致对抗中国

德国负责协调跨大西洋关系的负责人彼得·拜尔（Peter Beyer）在接受法新社采访时表示。无论11月美国大选的结果如何，欧美都必须团结一致参加“与中国的新冷战”。他说，德国感谢美国教给德国“自由与民主，和平与繁荣等价值观”，而中国政权则是“独裁，缺乏新闻自由和人权，数字监视，对维吾尔人，香港和环境的攻击。 ”

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法新社柏林报道，在距离美国举行总统大选前大约五个星期，德国与美国和加拿大的关系协调人彼得· 拜尔坚持认为，与两个伙伴共享的利益多于分歧。彼得·拜尔和德国总理默克尔属于同一保守政党基民盟。他在柏林进行的这次采访中认为：“欧美必须联手共同面对中国构成的巨大挑战。” 他还表示，“中美之间的新冷战已经开始，并将在本世纪初形成。”

在美国总统特朗普和德国总理安格拉·默克尔之间在伊朗、北约、世界贸易以及气候等问题上反复摩擦四年之后，彼得·拜尔并没有掩饰德国会认为更容易 与民主党白宫候选人乔·拜登一起工作，如果他在11月当选的话。但他坦诚，当然不会天真地认为，如果拜登获胜，一切都会很好，这将是黄金时代的开始。尽管 “有争议的问题不会一触而就“，但是有了拜登”跨大西洋的友谊将再次变得更加合理，可计算，也重新变得更可靠。”

对于彼得·拜尔而言，在中国或伊朗问题上，美国人和欧洲人“利益相似，有时甚至相同”。他说，令他沮丧的是，在某些方面，例如面对冠状病毒大流行时对世界卫生组织（WHO）的支持，反对全球变暖和控制伊朗的核野心等问题上难以达成一致。

但是，他也认为，即使特朗普连任也不会导致西方世界的崩溃，特别是由于这些国家与美国国会和许多美国州的密切合作。他说：“如果特朗普连任，并不是所有事情都会一片漆黑。但也不会更好。”他认为，“了解谁入住白宫至关重要。但这不能支配跨大西洋的友谊。因为华盛顿，尤其是美国，不仅由椭圆形办公室组成。”

他指出，二战后，盟国之间数十年的合作巩固了“自由与民主，和平与繁荣”等所谓的“老式价值观”。而德国要感谢美国，因为 ``重要的是要记住是美国人教给我们这些价值观。 相反，中国这一制度的特点是“独裁，缺乏新闻自由和人权，数字监视，对维吾尔人，香港和环境的攻击。”

拜尔同时证实，他的政党基民盟在12月任命新领导人时将必须解决这些重要问题。党内当选者应成为2021年立法选举中保守派的候选人，这将终结安格拉·默克尔（Angela Merkel）16年的权力。而“无论谁获胜，他都必须面对这些主题。”

法新社指出，德国安全和国防的利益也将很重要。因为特朗普不断批评北约，也已经计划撤离驻扎在德国的12,000名美军士兵，让目前的25,000人降至9,500人，拜尔就此指出：“我认为拜登政府不会完全扭转这一计划，但我也怀疑他会以同样的热情继续实施这一计划。”