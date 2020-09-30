土耳其执政党：安卡拉已多次敦促北京尊重少数民族权利

土耳其执政党正发党发言人赛里克（Ömer Çelik ）9月29日在参加记者会时表示，中国对待新疆维吾尔族等穆斯林的作法和政策，一直是安卡拉议程的一部分。

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赛里克称，土耳其一直在密切监视人权和信仰自由，及中方于2017年通过的反极端主义法规包含针对维吾尔族的负面和任意作法。他说，“我们在这个问题上的唯一愿望是维吾尔族人生活在繁荣与和平中，并为中国的发展、社会和平、繁荣及公民之间的平等作出贡献。”他续指，安卡拉方面一再敦促北京尊重维吾尔族等少数民族的权利。

赛里克称，“土耳其支持一中政策。我们当然尊重中国的领土完整和主权。我们支持中国的反恐权利。”他补充说，“维吾尔族土耳其人所面对的作法不应在这种情况下被评估。恐怖分子和无辜者之间必须进行认真区分。”据该国媒体报导，今年2月，土耳其外长恰武什奥卢（Mevlüt Çavuşoğlu）在与中国外长王毅于德国会面后表示，“中方不应将所有穆斯林维吾尔族人标记为恐怖分子。”

2019年，安卡拉还谴责中方“对维吾尔族土耳其人进行系统性同化的政策”，并将其对维吾尔族穆斯林的对待视为“对人类的极大尴尬”。针对土耳其正发党发言人的这一表态，中国驻土耳其大使馆30日刊登声明称，“有关涉疆表态与中国新疆维吾尔自治区的现实完全不符”，对此表示强烈抗议。声明写道，“涉疆问题不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。”