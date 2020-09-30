美国会众议院通过《强迫维吾尔人劳动披露法》

美国国会众议院9月30日投票通过了《强迫维吾尔人劳动披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act of 2020）。该法案要求在美国上市的公司公开披露与新疆维吾尔自治区有关的活动，包括它们的供应链问题，在当地商业活动的具体信息，及进口的商品或材料是否出于强迫劳工营等内容。

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美国国会众议院当天以253票赞成，163票反对和15票弃权的情况下，以两党共同支持的方式通过了这一法案。值得一提的是，该法案是由民主党籍联邦众议员瓦克斯顿（Jennifer Wexton）提出的法案，并得到了另外5名民主党众议员的赞助。据悉，《强迫维吾尔人劳动披露法》将指示美国证劵交易委员会（SEC）要求在美国的上市公司必须披露其在新疆地区的业务营运、往来及生产供应链细节，包括其产品是否通过强迫劳动制造或生产过程是否与新疆维吾尔拘押营有任何关系。

瓦克斯顿在法案通过后的新闻稿中写道，“中国政府对维吾尔人的可怕迫害行径，包括广泛的使用强迫劳动，已经扩及一些最知名的国际品牌的供应链。”她还通过推特表示，“在两党的支持下，众议院刚刚投票通过了我提出的《强迫维吾尔人劳动披露法》。”她续指，“美国人应该知道我们每天使用的产品，从电话到衣服是否都是强迫劳动制造的。”瓦克斯顿强调，“不得容忍与侵犯人权的行为勾结。”据悉，这是两个星期之内，由民主党人控制的美国会众议院针就新疆维吾尔问题所通过的第二部法案。

本月22日，众议院以406票赞成、3票反对的压倒性结果通过了《防止强迫维吾尔劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。该法案则将全面禁止进口所有来自新疆的产品，除非企业提供明确和令人信服的证据，证明其供应链中没有强迫劳动，才可获准进口。美国法律已经禁止进口强迫劳动产品，新的法案更进一步，假定新疆生产的所有产品都涉及强迫劳动。目前为止，这两部法案都还须经由参议院通过，才能送交特朗普总统签署成法律。