英加宣布联手制裁白俄卢卡申科父子、高官

英国和加拿大9月29日宣布，对包括白俄罗斯总统卢卡申科，及其长子兼国家安全顾问的维克多共8人实施制裁。英国外交大臣拉布表示，“今天，英国和加拿大通过对卢卡申科的暴力和欺诈政权实施制裁，发出了明确的信息。我们不接受这次被操纵选举的结果。”

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根据英国外交部公布的声明显示，这次受英方制裁的白罗斯官员包括8人，除了卢卡申科外，还有他的长子兼国家安全顾问维克多（Viktor Lukashenko）、总统幕僚长谢尔盖延科（Igor Sergeenko）、内政部长卡拉耶夫（Yuri Karayev）、副内政部长兼公安警察长官巴尔苏科夫（Alexander Barsukov）及副内政部长兼内政部队司令纳扎连科（Yuri Nazarenko）、内政部队副司令阿塔别科夫（Khazalbek Atabekov）和明斯克特别行动警察长官巴拉巴什（Dmitry Balaba）。

英方的声明写道，“卢卡申科政权在大选之后，应对就反对派人士、媒体和白俄罗斯人民的一系列侵犯人权的行为负责。尽管国际社会发出了许多呼吁，但其拒绝与反对派进行对话，而是选择加倍进行他的暴力镇压。”据悉，英方采取的制裁措施包括对上述8人颁布旅行禁令和冻结资产。加拿大方面对他们也实施了类似的制裁。此前，英法已经在欧洲安全与合作组织的主持下，要求对白俄的缺陷大选和侵犯人权行为进行独立调查。 此外，伦敦还承诺在接下来的两年中将对白俄罗斯的人权组织、独立媒体和社区机构的财政支持增加一倍，达到150万英镑。

拉布说，“今天，英国和加拿大通过对卢卡申科的暴力和欺诈政权实施制裁，发出了明确的信息。我们不接受这次被操纵选举的结果。“他续称，“我们将追究对白俄罗斯人民发动暴行的人的责任，并捍卫我们的民主和人权价值观。”此外，加拿大外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）亦通过声明表示，“随着白俄罗斯政府继续犯有系统地侵犯人权行为，也没有迹象表明它真正致力于与反对派团体寻求谈判解决方案，加拿大也不会默默地站着看。加拿大和英国共同采取行动，以确保这些制裁产生更大的影响，并在我们对局势的谴责中表现出团结。在白俄罗斯人民努力恢复本国人权和实现民主的过程中，加拿大声援白俄罗斯人民。”

与此同时，法国总统马克龙当天在立陶宛首都维尔纽斯会见了流亡在外的白俄反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），并承诺将对白反对派和政府进行调解。马克龙表示，法国计划在未来几天或几周内开始调解，并希望借助欧洲安全与合作组织的力量。他强调，法国不承认卢卡申科连任白俄罗斯总统，德国总理默克尔和欧洲理事会主席米歇尔将推动白俄罗斯接受调解，“我们的目标是实现（白俄罗斯政权）和平过渡，（白政府）释放因发表政治观点而被关押的人，并在国际监督下举行自由选举”。

当天与马克龙的会晤是季哈诺夫斯卡娅迄今为止最高调的会晤。此前，她曾在联合国人权理事会和欧洲议会发表演讲，并会见了欧盟外交与安全政策高级代表以及波兰和立陶宛的国家领导人。季哈诺夫斯卡娅指出，这场危机应该尽快得到解决，新的自由和公正的选举应该在今年年底之前举行。在与马克龙会晤后，她预计将在法国议会发表演讲。