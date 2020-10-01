皮凯蒂等数十位人物联署：我们致力于成为新疆数百万无声者的声音

刚刚过去的72小时内，来自美国、德国、加拿大和土耳其的多位政要纷纷就维吾尔人的遭遇表示关切。法国周三同时还有两篇发表在« 世界报 » 和《解放报》的联署评论文章，呼吁法国和各国社会及政府对维吾尔等穆斯林少数民族所遭受的侵犯人权行为加以关注，并采取措施。他们中包括来自法国及其他国家的知名学者、作家、演艺界人士和议会议员等各界代表，其中不乏曾主演电影《无法触碰》的法国知名演员奥马·希（Omar Sy）和著名经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）参与联署。

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欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周二向欧盟27个成员国首脑致信，邀请他们参加在周四和周五两天于布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会。据悉，欧盟对华政策问题将是峰会首日的首要关心话题。米歇尔曾在上周五于联合国大会发表的讲话中再次强调了，欧盟对香港和新疆人权问题地关切。他在回答美中较量，欧盟如何站队时说，“我们不认同中国政治和经济体系所基于的价值观。我们将不会停止促进对普世人权的尊重。包括维吾尔人等少数民族的人权。或在香港，当对保障法治和民主的国际承诺遭到质疑。”

同样就这一话题，德国总理默克尔周三在前往布鲁塞尔参加欧盟峰会前，向德国联邦议院的议员们指出，对香港局势地发展严重关切，并谴责中国少数民族的部分权利遭到了“恶劣及残酷地对待”。她在讲话中从气候变化、贸易关系和新疆及香港的人权问题三个方面表达了对华政策的态度。尽管她对中国领导人习近平在联大会议中所提出的，中方承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的表态予以积极回应。但默克尔还是就欧盟与中国正在进行的贸易协定谈判，以及香港和新疆的人权局势表达出保留和批评的态度。就贸易谈判问题， 她重申，“我们希望取得决定性的进展-甚至可能取得政治突破，但我不能保证这些，但是我们希望在年底之前实现这一目标。”

默克尔指出，“当然，与中国的对话也意味着我们必须明确表达出我们的不同意见。”她说，“毕竟，我们拥有根本上不同的社会制度–看看中国使用人工智能的方式（就知道了）”。她续称，“那就是为何我们强调深刻关切香港局势地发展，‘一国两制’原则仍然有效，但却一再遭到破坏。”默克尔说，“我们将会提及那些，以及中国境内少数民族的部分权利遭到恶劣和残酷对待。”她在讲话中并未明确这些少数民族所指的对象。另在土耳其方面，由土耳其总统艾尔多安领导的执政党、正发党发言人赛里克（Ömer Çelik ）周二在参加记者会时表示，中国对待新疆维吾尔族等穆斯林的作法和政策，一直是安卡拉议程的一部分。

赛里克称，土耳其一直在密切监视人权和信仰自由，及中方于2017年通过的反极端主义法包含针对维吾尔族的负面和任意作法。他说，“我们在这个问题上的唯一愿望是维吾尔族人生活在繁荣与和平中，并为中国的发展、社会和平、繁荣及公民之间的平等作出贡献。”他续指，安卡拉方面一再敦促北京尊重维吾尔族等少数民族的权利。赛里克称，“土耳其支持一中政策。我们当然尊重中国的领土完整和主权。我们支持中国的反恐权利。”他补充说，“维吾尔族土耳其人所面对的作法不应在这种情况下被评估。恐怖分子和无辜者之间必须进行认真区分。”今年2月，土耳其外长恰武什奥卢在与中国外长王毅于德国会面后表示，“中方不应将所有穆斯林维吾尔族人标记为恐怖分子。”

针对土方的这一最新表态，中国驻土耳其大使馆周三刊登声明指，“有关涉疆表态与中国新疆维吾尔自治区的现实完全不符”，对此表示强烈抗议。声明写道，“涉疆问题不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。”此外，正在对意大利首都罗马进行访问，被中国官媒称之为“人类公敌”的美国国务卿蓬佩奥在到访梵蒂冈时再次提到了美国对新疆人权问题的关注。他周三在美国驻梵蒂冈大使馆参加促进宗教自由活动讲话时呼吁，“梵蒂冈与美国一起谴责中共侵犯宗教自由的行为”。他指出，天主教应当站在斗争的前列，保护基本人权。

蓬佩奥在演讲中说，“宗教自由在任何地方被打压的程度都比不上在中国。”他谈到，维吾尔等穆斯林少数民族和其他宗教团体在中国遭到迫害。与此同时，美国国会众议院稍后还投票通过了《强迫维吾尔人劳动披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act of 2020）。该法案将指示美国证劵交易委员会（SEC）要求在美国的上市公司必须披露其在新疆地区的业务营运、往来及生产供应链细节，包括其产品是否通过强迫劳动制造或生产过程是否与新疆维吾尔拘押营有任何关系。而在渥太华，加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）周三在国会对特鲁多总理日前发表的君王谕旨（throne speech）作出了回应。

他在演讲中用了大量篇幅谈及了加拿大的对华政策问题。在维吾尔人权问题上，他批评指，“对维吾尔族穆斯林进行地可怕的种族清洗”和“在曾经自由的香港建立警察国家”。他向在座的加拿大议国会员们发问道，“我们会继续忽略中国西部的‘再教育营’以为增加贸易出口吗？ ”据悉，荷兰议会当天也取得了向侵犯维吾尔人权的中国官员实施欧盟制裁提案的多数票需求。法国方面，« 世界报 » 和《解放报》两大报纸周三同时刊登了两篇由法国议会议员和民间代表发起的联署评论文章。《解放报》的文章题为“法国议员们与维吾尔人站在一起”。

文章写道，“自2016年以来，中国政权奉行一个消灭穆斯林和土耳其语人口的政策。一个议会中的团结集体于本周三成立，目的是关闭耻辱的营地并使法律战胜武力、暴政和野蛮的行为。”这篇文章得到了法国议会内来自多党派50余名议员的支持。他们宣布组成了这一新的议会团体。文章最后写道，“现在是时候到说出我们所相信的自由、正义、人权，并与从第二次世界大战后形成的这个古老的梦想重新联系起来：使法律战胜武力，自由战胜暴政，人类的理智战胜野蛮。”这些议员们表示，“这就是为什么我们今天发起声援维吾尔人的议会团体的原因，愿意采取一切行动，关闭这些耻辱的营地并捍卫维吾尔人的生命和权利。”

« 世界报 » 刊登的联署评论文章则得到了来自法国等国著名作家、演员、导演、学者和经济学家，及欧洲议会议员等多领域代表人物的参与。这一联署由法国欧洲议会议员格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)发起，首批参与的各界代表人物已超过30多人。他们包括上文提到的奥马·希和托马斯·皮凯蒂，还包括法国导演雅克·欧迪亚（Jacques Audiard）、丽贝卡·兹罗托斯基（Rebecca Zlotowski），作家莱拉•斯里玛尼（Leïla Slimani），经济学家祖克曼（Gabriel Zucman）等人，以及来自美德意加荷比爱阿等国不同行业人士的联署。

他们中包括德国绿党前主席、欧洲议会议员布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)，美国哈佛大学哲学教授霍米·K·巴巴(Homi K. Bhabha)，土耳其作家阿斯丽•埃尔多安（Asli Erdogan），阿尔及利亚作家卡迈勒·达乌德，意大利作家罗伯特·萨维亚诺（Roberto Saviano），比利时社会党主席保罗·马涅特（Paul Magnette）等人士。« 世界报 » 的联署评论文章题为，“为维吾尔人行动是一种我们为世界定义的方式”。文章写道，“多年来，世界目睹了一个反人类罪行。多年来，中国政权仅仅因为他们出生是维吾尔人，便将数百万人扣押在集中营中。多年来，国际社会放任不管。巨大的沉默会带来严重的罪行，现在是时候打破围绕维吾尔人压迫的震耳欲聋的沉默了。”

文章写道，“我们要求我们各国的政府迅速就针对新疆镇压行动的人实行针对性的制裁。我们的国家不会追责危害人类的罪犯，这是令人不可想象的。这是使北京的领导人们了解到我们是认真对待他们罪行的唯一途径。”文章称，“我们要求83家跨国公司-从耐克到大众，从优衣库到亚马逊；这些被确定受益于维吾尔族强迫劳工的公司，必须立即停止与它们的中国供应商的合作，以利用维吾尔人的强迫劳动力。我们还呼吁我们的民选代表尽快通过法律，使这种共谋的行为变成非法和不再可能”。

文章称，“我们要求像联合国这样的国际组织成立委员会以调查新疆的罪行，并尽一切努力，包括以制裁中国作为威胁达到进入营地的目的。现在迫切需要打破新疆的封闭之门。”他们称，“最后，我们请各国制定一项政策，为逃离地狱的维吾尔族人提供特别的援助和接待，以支持使他们的文化长存或了解他们苦难的努力。 我们保证与他们站在一起，成为新疆数百万无声人民的声音。”

文章写道，“为维吾尔人行动是一种我们为世界定义的方式；定义我们是怎样的世界，以及我们想要成为一个什么样的世界。我们是否将让不公和专制统治盛行，还是在我们自己内部寻找捍卫人类尊严和自由所必需的资源？”签署者最后表示，“现在是时候在整个星球上大规模动员了。现在是时候抬起头来，为我们自称坚持的人道主义原则采取行动了。为一个民族的生存权而战斗的时候到了。”