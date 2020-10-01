美国大选辩论：或祭麦克风静音措施

美国总统大选辩论的主办方9月30日发布声明称，为了维持大选辩论秩序，意图改变辩论规则，可能采取麦克风静音措施，防止打断对方讲话。

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据美国媒体CNBC说，在丑陋的第一轮比赛之后，下次特朗普-拜登辩论规则将改变，可能会实施麦克风静音措施。

赞助总统大选辩论的组织表示，下一场唐纳德-特朗普总统与民主党挑战者乔-拜登的摊牌的辩论将会更改格式，以维持大选辩论的秩序。这是主办方对他们首场乱哄哄的辩论做出的反应。

周二晚上，两名候选人特朗普与拜登在克利夫兰的首场辩论迅速陷入无序的混乱，辩论中经常穿插谩骂和高声互呛，无视主持人克里斯·华莱士（Chris Wallace）要求遵循规则的劝告。

特朗普与拜登的第二场辩论定于10月15日在迈阿密举行。主办方考虑从这场比赛开始，采用麦克风静音方式，也就是在一方打断对方或主持人讲话时，关掉肇事者的麦克风。此举被认为是针对特朗普而设，因为特朗普在上一场辩论中多次打断对手拜登或主持人华莱士的讲话。

大选首场辩论的主持人华莱士承认说，他未能想象一场辩论会失控到如此地步。不过主办大选辩论的筹委会仍然向他表示感谢，并赞扬了他的专业表现。

特朗普与拜登在辩论中缺乏理性的激烈对骂，似乎体现了双方票仓，也就是共和党与民主党选民的严重对立。

一些特朗普的粉丝批评主持人华莱士帮助拜登“二打一”。还有人在网络贴出照片称，拜登辩论时在袖中藏有疑似通讯装备的东西；

拜登的支持者则指控特朗普在首场辩论中表现粗鲁无礼，频频打断拜登和主持人华莱士的讲话。

特朗普与拜登的互骂，被法国一位报道美国大选的资深媒体人形容为“看完需要马上回家冲个澡”。他们互骂对方是“小丑”“骗子”，“极左派傀儡”，“史上最差总统”…。

法国古典音乐电台今天播出一组回顾法国历次总统大选辩论和政界大嘴巴的互骂集锦录音，其中有一位连声高喊“闭上你的狗嘴！”