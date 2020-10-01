蓬佩奥吁意大利警惕中国经济影响力 华为表示愿接受彻查

美国国务卿蓬佩奥周三警告罗马当局警惕中国在意大利扩大其经济影响力。华为意大利分公司总裁同一天宣布，华为愿接受彻查，证明其技术不会对使用华为5G设备的国家构成任何风险。他并称：“华为退出意大利市场的可能性极小。”

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据路透社消息，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)对意大利进行为期两天的访问。蓬佩奥周三9月30日在意表示，他对中国计划扩大其在意大利的经济影响力感到担忧，并警告罗马当局保持警惕。

为了让蓬佩奥放心，意大利外交部长迪马约(Luigi Di Maio)在联合新闻发布会上表示，意大利政府理解美国对先进5G技术发展的担忧，并表示将仔细审查所有合同。

同一天，华为意大利分公司总裁Luigi De Vecchis表示，华为准备接受彻底的审查，以证明其技术不会对将在5G网络建设中使用华为设备的国家构成任何风险。

Luigi De Vecchis在华为位于罗马的网络安全中心开幕式上表示：“我们将打开我们的内部，我们可以接受活体解剖，以回应所有这些政治压力……”他指控美国通过无根据的指控摧毁另一个国家的一家企业来攻击该国，真让我无语。”

他还称，尽管面临所有这些压力，但华为无意退出意大利市场，且正在考虑在能源等领域推出更多产品。

美国国务卿发言人称，在与意大利总理孔特会面时，蓬佩奥强调美国和意大利有着大量的商业和投资联系，并就与中国做生意的风险发出了警告。