俄罗斯严打中国窃取技术 再捕一名俄科学家

俄罗斯再逮捕一名涉嫌为中国窃取技术的科学家。这名在中国沈阳工作的俄罗斯科学家因疫情未能返回中国，9月29日在南西伯利亚被捕，他可能被控犯有叛国罪，面临12年以上重刑。今年6月俄罗斯一名北极学家被控为中国从事间谍活动被捕。

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据莫斯科时报（The Moscow Times）引述俄罗斯MBKh Media新闻网站周四报道，64岁的俄罗斯科学家亚历山大-卢卡宁（Alexander Lukanin）因涉嫌向中国传递技术秘密而在西伯利亚南部被捕。

来自莫斯科的联邦安全局（FSB）官员在莫斯科以东3500公里的托木斯克市搜查了亚历山大-卢卡宁的公寓。据卢卡宁的朋友尼古拉-克里沃帕洛夫（Nikolai Krivopalov）告诉MBKh Media新闻，卢卡宁目前正在被临时拘留中。他说，“据我们了解，卢卡宁被指控叛国罪，他将某些技术转让给了中国人。” 但这位朋友还说，“据我们了解，针对卢卡宁的指控中没有与国防有关的任何东西。”

卢卡宁退休后移居中国，在沈阳一所大学从事高压电源，断裂力学等工作。根据Tomskpolit Telegram频道报道，卢卡宁在新年假期返回俄罗斯，后因冠状病毒大流行而无法回到中国，便去托木斯克Tomsk国立理工大学工作。

另据中央社介绍，卢卡宁曾在托木斯克理工大学任教，之后在俄罗斯科学院西伯利亚分院的“强度物理和材料学研究所”任职，他退休后转往中国沈阳一所大学的实验室工作，研究领域是高压电源和固体材料被破坏时的放电和相关课题。

托木斯克理工大学自从前苏联时代以来，一直与官方的航空、国防领域有密切联系。而他曾工作的“强度物理和材料学研究所”，是俄罗斯材料学的主要科研机构，涉及许多新材料和纳米技术。

俄罗斯也对中国盗窃技术十分不满。今年6月逮捕了一名研究北极的学者。此人是退役的前苏联海军上校米季科（Valery Mitko），俄罗斯当局指控他涉嫌接受中国的间谍任务，向中共海军提供声纳技术，以及有关搜寻潜艇的技术情报。这次如果亚历山大-卢卡宁被控叛国罪成，他将可能被判处12到20年的重刑。